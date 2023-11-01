Gaziantep'te 1 aylık uyuşturucu operasyonlarında 191 tutuklama | Video 01.11.2023 | 14:02 GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin ekim ayında, düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan bin 926 şüpheliden 191'i tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında ekim ayında, kentin farklı bölgelerinde çok sayıda operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonlarda; 603 kilo 207 gram esrar, 60 kilo 142 gram metamfetamin, 58 kilo 245 gram eroin, 1 kilo 748 gram sentetik kannabinoid, 26 bin 891 uyuşturucu hap, 114 kök kenevir, 6 tabanca, 4 tüfek ve 26 hassas terazi ele geçirildi, bin 926 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 191'i tutuklandı.

