Video Yaşam Gaziantep'te 22 kilo eroin ele geçirildi: 3 şahıs tutuklandı | Video
Gaziantep'te 22 kilo eroin ele geçirildi: 3 şahıs tutuklandı | Video

Gaziantep'te 22 kilo eroin ele geçirildi: 3 şahıs tutuklandı | Video

16.10.2023 | 10:29

Gaziantep'te, bir adreste yapılan aramalarda 22 kilo 840 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs tutuklandı.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle bir adrese operasyon düzenledi. Baskın yapılan adresteki aramalarda 22 kilo 840 gram eroin, 1 adet pompalı tüfek ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yapılan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslar tutuklandı.
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