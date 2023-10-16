Gaziantep'te 22 kilo eroin ele geçirildi: 3 şahıs tutuklandı | Video 16.10.2023 | 10:29 Gaziantep'te, bir adreste yapılan aramalarda 22 kilo 840 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle bir adrese operasyon düzenledi. Baskın yapılan adresteki aramalarda 22 kilo 840 gram eroin, 1 adet pompalı tüfek ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.Yapılan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslar tutuklandı.