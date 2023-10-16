Gaziantep'te 22 kilo eroin ele geçirildi: 3 şahıs tutuklandı | Video
Gaziantep'te, bir adreste yapılan aramalarda 22 kilo 840 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs tutuklandı.
Yapılan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslar tutuklandı.
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