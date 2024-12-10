Video Yaşam Gaziantep'te 773 bin TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi: 9 gözaltı | Video
Gaziantep'te 773 bin TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi: 9 gözaltı | Video

Gaziantep'te 773 bin TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi: 9 gözaltı | Video

10.12.2024 | 09:20

Gaziantep'te kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonlarda piyasa değeri 773 bin TL olan kaçak malzeme ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 9 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kasım ayı içerisinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çok sayıda operasyon yapıldı. Şehitkâmil, Şahinbey ve Nurdağı ilçelerinde yapılan operasyonlar kapsamında kaçakçılık yaptığı tespit edilen 9 şüpheli şahsa ait ikamet ve araçlarda arama yapıldı. Yapılan adli aramalar neticesinde piyasa değeri 773 bin TL olan gümrük kaçağı 7 bin 120 paket sigara, 276 kilogram çay, 161 kilogram tütün, 55 kilogram nargile kömürü ve 89 bin 800 adet makaron ele geçirildi.

Yakalanan 9 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İlaçlarını alamadı, halüsinasyon görüp kız arkadaşını böyle rehin aldı | Video 01:20
İlaçlarını alamadı, halüsinasyon görüp kız arkadaşını böyle rehin aldı | Video 10.12.2024 | 10:08
Evlilik yıl dönümünde önce boşanma aşamasındaki 16 yıllık eşini, sonra kendini öldürdü | Video 01:26
Evlilik yıl dönümünde önce boşanma aşamasındaki 16 yıllık eşini, sonra kendini öldürdü | Video 10.12.2024 | 10:08
Beyoğlu’nda yol çöktü, 2 daireyi su bastı: Vatandaş İSKİ’ye tepki gösterdi | Video 04:25
Beyoğlu’nda yol çöktü, 2 daireyi su bastı: Vatandaş İSKİ’ye tepki gösterdi | Video 10.12.2024 | 10:08
Çatıdan düşer kar kütlesi 2 otomobili kullanılamaz hale getirdi! O anlar kamerada | Video 05:32
Çatıdan düşer kar kütlesi 2 otomobili kullanılamaz hale getirdi! O anlar kamerada | Video 10.12.2024 | 09:30
Gaziantep’te 773 bin TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi: 9 gözaltı | Video 00:40
Gaziantep'te 773 bin TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi: 9 gözaltı | Video 10.12.2024 | 09:20
Eski sevgilisinin kardeşini vurdu, ’dur’ ihtarına uymayan şahıs havaya ateş açılarak yakalandı: 1 yaralı | Video 01:57
Eski sevgilisinin kardeşini vurdu, 'dur' ihtarına uymayan şahıs havaya ateş açılarak yakalandı: 1 yaralı | Video 10.12.2024 | 09:17
Çengel-9 ve Çengel-10 operasyonlarında 159 bin 767 litre sahte alkol ele geçirildi | Video 00:54
Çengel-9 ve Çengel-10 operasyonlarında 159 bin 767 litre sahte alkol ele geçirildi | Video 10.12.2024 | 08:43
Helikopter kazası şehitleri törenle memleketlerine uğurlanacak | Video 02:49
Helikopter kazası şehitleri törenle memleketlerine uğurlanacak | Video 10.12.2024 | 08:35
İzmir’de son yılların en büyük suç örgütü operasyonu: 32 tutuklama | Video 02:15
İzmir'de son yılların en büyük suç örgütü operasyonu: 32 tutuklama | Video 10.12.2024 | 08:35
Bunalıma giren şahıs polise direndi: Evinin camlarını kırıp sokağa fırlattı | Video 02:04
Bunalıma giren şahıs polise direndi: Evinin camlarını kırıp sokağa fırlattı | Video 10.12.2024 | 08:35
Çakmak dolum tüpü arabada bomba gibi patladı | Video 01:59
Çakmak dolum tüpü arabada bomba gibi patladı | Video 10.12.2024 | 08:35
İmamın yanına oturup namaz kılan Down sendromlu çocuğa ilçe müftüsünden hediye | Video 01:54
İmamın yanına oturup namaz kılan Down sendromlu çocuğa ilçe müftüsünden hediye | Video 09.12.2024 | 16:35
Parfüm çaldı, beyzbol sopasıyla dayak yedi | Video 01:55
Parfüm çaldı, beyzbol sopasıyla dayak yedi | Video 09.12.2024 | 16:35
Araç içinde tabancayla vurularak ölen kadın toprağa verildi | Video 03:54
Araç içinde tabancayla vurularak ölen kadın toprağa verildi | Video 09.12.2024 | 16:01
Ataşehir’de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı | Video 01:55
Ataşehir’de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı | Video 09.12.2024 | 15:36
Husumetli 2 aile arasında silahlı kavga kamerada: 1’i çocuk 2 ağır yaralı | Video 02:37
Husumetli 2 aile arasında silahlı kavga kamerada: 1'i çocuk 2 ağır yaralı | Video 09.12.2024 | 14:53
Evlerini kenevir serasına çevirdiler, kendilerini ’hastalığıma iyi geliyordu’ diyerek savundular | Video 01:53
Evlerini kenevir serasına çevirdiler, kendilerini 'hastalığıma iyi geliyordu' diyerek savundular | Video 09.12.2024 | 14:37
Sinir krizi geçiren kadın mahalleyi ayağa kaldırdı | Video 02:13
Sinir krizi geçiren kadın mahalleyi ayağa kaldırdı | Video 09.12.2024 | 14:20
Takıntılı sapık adres değiştirmesine rağmen bulduğu eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı | Video 01:20
Takıntılı sapık adres değiştirmesine rağmen bulduğu eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı | Video 09.12.2024 | 14:19
Masaj yaptırmak için gitti; şans eseri hayatı kurtuldu | Video 05:53
Masaj yaptırmak için gitti; şans eseri hayatı kurtuldu | Video 09.12.2024 | 13:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA