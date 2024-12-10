Gaziantep'te 773 bin TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi: 9 gözaltı | Video
Gaziantep'te kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonlarda piyasa değeri 773 bin TL olan kaçak malzeme ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 9 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Yakalanan 9 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
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