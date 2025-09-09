Gaziantep'te aranan şahıslara şafak operasyonu: 10 gözaltı | Video 09.09.2025 | 15:06 Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 10 şüpheli, polis ekiplerinin şafak operasyonu ile yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Polis özel harekat destekli çok sayıda ekibin katılımıyla şafak vakti başlayan operasyon sonucunda hırsızlık, cinsel istismar, uyuşturucu ticareti, ihracat kanununa muhalefet, silah kanununa muhalefet ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi suçlardan 4 ay ile 8 yıl 4 ay arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 10 şüpheli yakalandı.Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.