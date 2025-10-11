Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli yakalandı | Video
Gaziantep'te yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
