Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli yakalandı | Video 11.10.2025 | 15:53 Gaziantep'te yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde çok sayıda operasyon yapıldı. Operasyonlar sonucunda hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, uyuşturucu ve kaçakçılık gibi farklı suçlardan aranan 32 şüpheli şahıs yakalandı.Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.