Gaziantep'te esnafı hedef alan organize örgüte operasyon: 9 gözaltı | Video
Gaziantep'te, organize bir şekilde araçlarla takip ettikleri esnafa çarparak kaza süsü verip silahla alıkoyan, iş yerlerini kurşunlatan, tehdit ve cebir yoluyla zorla senet imzalatmaya çalışan 9 şahıs yakalandı.
Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
