Gaziantep'te feci kaza: 2 ölü, 21 yaralı
Gaziantep'te tarım işçilerini taşıyan açık kasa kamyonet sollama yaptığı sırada hafif ticari araca çarpıp şarampole devrildi. Kazada 2 kişi ölürken, 8’i ağır 21 kişi yaralandı.
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