Gaziantep’te hırsızlık yapan 17 şahıs tutuklandı | Video
Gaziantep’te polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda hırsızlık yaptığı tespit edilen 17 şahıs tutuklandı.
Gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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