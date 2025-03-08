Gaziantep’te hırsızlık yapan 17 şahıs tutuklandı | Video 08.03.2025 | 12:29 Gaziantep’te polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda hırsızlık yaptığı tespit edilen 17 şahıs tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda iş yeri, şantiyeler ve inşaat alanlarından hırsızlık yaptığı belirlenen 20 şüpheli, evlerinde yapılan baskınla gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda çalıntı eşyalar ele geçirildi.Gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.