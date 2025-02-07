Video Yaşam Gaziantep'te maganda kurşunu park halindeki otomobile isabet etti | Video
Gaziantep'te maganda kurşunu park halindeki otomobile isabet etti | Video

Gaziantep'te maganda kurşunu park halindeki otomobile isabet etti | Video

07.02.2025 | 10:30

Gaziantep'te park halindeki bir otomobile kimliği belirsiz kişilerce ateşlenen maganda kurşunu isabet etti. Park halindeki araçta maddi hasar oluşurken, içerisinde kimsenin olmaması faciayı önledi.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Şehitkamil ilçesi Merveşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Deniz Satıcı'ya ait 27 AYP 033 plakalı Citroen marka otomobilin ön camına nereden ve kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen maganda kurşunu isabet etti. Park halindeki araçta maddi hasar oluşurken, içerisinde kimsenin olmaması faciayı önledi. Sabah aracının başına gelen Deniz Satıcı, camın kırıldığını ve aracında hasar oluştuğunu fark ederek durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı ve olayla ilgili soruşturma başlattı.

"BİNANIN AÇIK OTOPARKINDA ÇOCUKLAR DA OYUN OYNUYOR"
Binanın açık otoparkında çocukların da oyun oynadığını ve o anda araçta ve çevresinde kimsenin olmamasının faciayı önlediğini belirten Deniz Satıcı, "Aracım binanın altındaki açık otoparkta duruyordu. Akşam park ettiğim de hiçbir sıkıntı yoktu. Sabah kalktım ve aracıma baktığımda önünde kurşun deliğini gördüm. Silah seslerine dair hiçbir şey duymadık. Binanın açık otoparkında çocuklar da oyun oynuyor. Bu çok büyük bir risk. Binanın önü hem araba park etmek hem de çocukların oyun oynaması açısından çok elverişli bir yer. Ben de sabah oğluma gitmek için kalktım bir baktım ki arabanın içinde beyaz toz var. Daha sonra fark ettim ki camda dediğim gibi kocaman bir kurşun deliği vardı. ekiplere haber verdim inceleme başlattılar" dedi.

"MAGANDALARA KARŞI GÜVENLİK KAMERALI TEDBİRLER ARTTIRILMALI"
Magandalara karşı güvenlik kameraları ile önlem alınabileceğini söyleyen Satıcı, "Magandalara karşı güvenlik kameraları daha da arttırılabilir. Bazı yerlerde trafik lambaları ve güvenlik kamerasıyla denetimler arttırılabilir. Böylelikle magandanın nereye sıktığı görülmese de sıktığı görülür. Tenha bir alanda da oturmuyoruz. Cadde üzerinde kalabalık bir yerde oturuyoruz" diye konuştu.

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