Gaziantep'te motosiklet ile araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı | Video
Gaziantep'in İslahiye İlçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü öldü. Yanında bulunan arkadaşı ve otomobil de bulunan iki kişi ise yaralandı.
Otomobil sürücüsü ise ağır yaralandı. Otomobil motosiklete çarptıktan sonra Toki konutlarına enerji veren trafo binasına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisi ile Toki konutlarında yaklaşık 5 saatlik elektrik kesintisi sonrası geçici olarak elektrik verildi. Zarar gören trafonun daha sonra onarılacağı bildirildi.
Kaza sonrası olay yerine gelen acil sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Motosiklet sürücüsü Hasan Erdem Doğan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, ağır yaralanan otomobil sürücüsü Hasan Ü. Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Motosiklette bulunan yolcu E. M. Yılmaz (17) ve otomobilde bulunan yolcu S. Gök (23)'ün tedavisi İslahiye Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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