Gaziantep'te sahte avukat ve katip kimliğiyle dolandırıcılık yapan 2 şahıs yakalandı | Video 21.02.2025 | 11:22 Gaziantep'te düzenledikleri sahte kimliklerle kendilerini avukat ve katip olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık koordinesinde kendilerini avukat ve katip olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şahısları yakalamak için operasyon yaptı. Ekipler, belirlenen adreslere yapılan baskınlarda sahte kimlikler ile avukatlık belgeleri ele geçirirken kendilerini avukat ve katip olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.