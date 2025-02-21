Gaziantep'te sahte avukat ve katip kimliğiyle dolandırıcılık yapan 2 şahıs yakalandı | Video
Gaziantep'te düzenledikleri sahte kimliklerle kendilerini avukat ve katip olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.
Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
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