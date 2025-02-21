Video Yaşam Gaziantep'te sahte avukat ve katip kimliğiyle dolandırıcılık yapan 2 şahıs yakalandı | Video
Gaziantep'te sahte avukat ve katip kimliğiyle dolandırıcılık yapan 2 şahıs yakalandı | Video

Gaziantep'te sahte avukat ve katip kimliğiyle dolandırıcılık yapan 2 şahıs yakalandı | Video

21.02.2025 | 11:22

Gaziantep'te düzenledikleri sahte kimliklerle kendilerini avukat ve katip olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık koordinesinde kendilerini avukat ve katip olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şahısları yakalamak için operasyon yaptı. Ekipler, belirlenen adreslere yapılan baskınlarda sahte kimlikler ile avukatlık belgeleri ele geçirirken kendilerini avukat ve katip olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gaziantep’te sahte avukat ve katip kimliğiyle dolandırıcılık yapan 2 şahıs yakalandı | Video 00:18
Gaziantep'te sahte avukat ve katip kimliğiyle dolandırıcılık yapan 2 şahıs yakalandı | Video 21.02.2025 | 11:22
Karadeniz’de kar güzelliği dron kamerasında | Video 05:09
Karadeniz’de kar güzelliği dron kamerasında | Video 21.02.2025 | 10:48
Kendilerini savcı-polis diye tanıtıp yaşlı adamı 4 milyon lira dolandırdılar | Video 06:41
Kendilerini savcı-polis diye tanıtıp yaşlı adamı 4 milyon lira dolandırdılar | Video 21.02.2025 | 10:43
Gaziantep’te sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 5 şahıs tutuklandı | Video 00:55
Gaziantep'te sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 5 şahıs tutuklandı | Video 21.02.2025 | 10:27
3 kişiyi vuran, otomobili kundaklayan 4 kişi de tutuklandı | Video 01:58
3 kişiyi vuran, otomobili kundaklayan 4 kişi de tutuklandı | Video 21.02.2025 | 10:26
Sokak köpekleri yaşı küçük çocuğa saldırdı! İşte o anlar... | Video 01:00
Sokak köpekleri yaşı küçük çocuğa saldırdı! İşte o anlar... | Video 21.02.2025 | 09:55
Dakikalarca drift attı, polis yakalayınca sosyal medyada Ben elendim yazdı | Video 01:47
Dakikalarca drift attı, polis yakalayınca sosyal medyada "Ben elendim" yazdı | Video 21.02.2025 | 09:35
Ataşehir’de kar yağışı etkisini artırdı; İETT otobüsleri yolda kalınca şoför ve yolcular isyan etti! | Video 02:58
Ataşehir'de kar yağışı etkisini artırdı; İETT otobüsleri yolda kalınca şoför ve yolcular isyan etti! | Video 21.02.2025 | 09:28
İstanbul’da gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu | Video 02:28
İstanbul'da gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu | Video 21.02.2025 | 08:15
Zeytinburnu’nda bir akaryakıt istasyonu marketinde çıkan yangın paniğe neden oldu | Video 02:10
Zeytinburnu'nda bir akaryakıt istasyonu marketinde çıkan yangın paniğe neden oldu | Video 21.02.2025 | 08:15
Beyoğlu’nda 5 katlı binada yangın! Mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı | Video 02:56
Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın! Mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı | Video 20.02.2025 | 16:31
Benzinle traktörü kundaklarken kendini de yaktı | Video 04:49
Benzinle traktörü kundaklarken kendini de yaktı | Video 20.02.2025 | 16:25
18 yaşındaki kundakçı, 120 saat kamera incelemesiyle yakalandı | Video 00:49
18 yaşındaki kundakçı, 120 saat kamera incelemesiyle yakalandı | Video 20.02.2025 | 15:58
Kütahya’da ambulansın devrildiği kaza güvenlik kamerasında | Video 02:03
Kütahya'da ambulansın devrildiği kaza güvenlik kamerasında | Video 20.02.2025 | 15:58
SON DAKİKA: Kerimcan Durmaz hakkında tahliye kararı! | Video 02:17
SON DAKİKA: Kerimcan Durmaz hakkında tahliye kararı! | Video 20.02.2025 | 15:55
Sarı serum faciasının yaşandığı poliklinik kapatıldı | Video 01:04
Sarı serum faciasının yaşandığı poliklinik kapatıldı | Video 20.02.2025 | 15:35
İki arkadaşıyla şakalaşırken kendisini boynundan vurdu | Video 00:20
İki arkadaşıyla şakalaşırken kendisini boynundan vurdu | Video 20.02.2025 | 15:35
Balıkesir’de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi tutuklandı | Video 00:53
Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi tutuklandı | Video 20.02.2025 | 15:18
Pendik’te karlı yolda kontrolden çıkan kamyon yokuş aşağı kaydı: O anlar kamerada | Video 00:33
Pendik’te karlı yolda kontrolden çıkan kamyon yokuş aşağı kaydı: O anlar kamerada | Video 20.02.2025 | 14:54
İstanbul merkezli 8 ilde tefecilere operasyon: 32 gözaltı | Video 01:31
İstanbul merkezli 8 ilde tefecilere operasyon: 32 gözaltı | Video 20.02.2025 | 13:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA