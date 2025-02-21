Video Yaşam Gaziantep'te sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 5 şahıs tutuklandı | Video
Gaziantep'te sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 5 şahıs tutuklandı | Video

Gaziantep'te sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 5 şahıs tutuklandı | Video

21.02.2025 | 10:27

Gaziantep'te sosyal medya platformları üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 5 şüpheli yapılan operasyonla yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde belirlenen adreslere baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru malzeme ele geçirilirken sosyal medya platformları üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

Şüpheli 5 şahıs, tamamlanan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gaziantep’te sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 5 şahıs tutuklandı | Video 00:55
Gaziantep'te sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 5 şahıs tutuklandı | Video 21.02.2025 | 10:27
3 kişiyi vuran, otomobili kundaklayan 4 kişi de tutuklandı | Video 01:58
3 kişiyi vuran, otomobili kundaklayan 4 kişi de tutuklandı | Video 21.02.2025 | 10:26
Sokak köpekleri yaşı küçük çocuğa saldırdı! İşte o anlar... | Video 01:00
Sokak köpekleri yaşı küçük çocuğa saldırdı! İşte o anlar... | Video 21.02.2025 | 09:55
Dakikalarca drift attı, polis yakalayınca sosyal medyada Ben elendim yazdı | Video 01:47
Dakikalarca drift attı, polis yakalayınca sosyal medyada "Ben elendim" yazdı | Video 21.02.2025 | 09:35
Ataşehir’de kar yağışı etkisini artırdı; İETT otobüsleri yolda kalınca şoför ve yolcular isyan etti! | Video 02:58
Ataşehir'de kar yağışı etkisini artırdı; İETT otobüsleri yolda kalınca şoför ve yolcular isyan etti! | Video 21.02.2025 | 09:28
İstanbul’da gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu | Video 02:28
İstanbul'da gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu | Video 21.02.2025 | 08:15
Zeytinburnu’nda bir akaryakıt istasyonu marketinde çıkan yangın paniğe neden oldu | Video 02:10
Zeytinburnu'nda bir akaryakıt istasyonu marketinde çıkan yangın paniğe neden oldu | Video 21.02.2025 | 08:15
Beyoğlu’nda 5 katlı binada yangın! Mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı | Video 02:56
Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın! Mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı | Video 20.02.2025 | 16:31
Benzinle traktörü kundaklarken kendini de yaktı | Video 04:49
Benzinle traktörü kundaklarken kendini de yaktı | Video 20.02.2025 | 16:25
18 yaşındaki kundakçı, 120 saat kamera incelemesiyle yakalandı | Video 00:49
18 yaşındaki kundakçı, 120 saat kamera incelemesiyle yakalandı | Video 20.02.2025 | 15:58
Kütahya’da ambulansın devrildiği kaza güvenlik kamerasında | Video 02:03
Kütahya'da ambulansın devrildiği kaza güvenlik kamerasında | Video 20.02.2025 | 15:58
SON DAKİKA: Kerimcan Durmaz hakkında tahliye kararı! | Video 02:17
SON DAKİKA: Kerimcan Durmaz hakkında tahliye kararı! | Video 20.02.2025 | 15:55
Sarı serum faciasının yaşandığı poliklinik kapatıldı | Video 01:04
Sarı serum faciasının yaşandığı poliklinik kapatıldı | Video 20.02.2025 | 15:35
İki arkadaşıyla şakalaşırken kendisini boynundan vurdu | Video 00:20
İki arkadaşıyla şakalaşırken kendisini boynundan vurdu | Video 20.02.2025 | 15:35
Balıkesir’de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi tutuklandı | Video 00:53
Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi tutuklandı | Video 20.02.2025 | 15:18
Pendik’te karlı yolda kontrolden çıkan kamyon yokuş aşağı kaydı: O anlar kamerada | Video 00:33
Pendik’te karlı yolda kontrolden çıkan kamyon yokuş aşağı kaydı: O anlar kamerada | Video 20.02.2025 | 14:54
İstanbul merkezli 8 ilde tefecilere operasyon: 32 gözaltı | Video 01:31
İstanbul merkezli 8 ilde tefecilere operasyon: 32 gözaltı | Video 20.02.2025 | 13:59
Bartın’da sobadan çıkan kıvılcımlar 2 katlı evi kül etti | Video 01:41
Bartın'da sobadan çıkan kıvılcımlar 2 katlı evi kül etti | Video 20.02.2025 | 13:44
Edirne’de evlat dehşet saçtı! Babasını bıçaklayıp evden kaçtı | Video 00:30
Edirne’de evlat dehşet saçtı! Babasını bıçaklayıp evden kaçtı | Video 20.02.2025 | 13:18
Pendik marinada kartpostallık görüntüler | Video 03:11
Pendik marinada kartpostallık görüntüler | Video 20.02.2025 | 12:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA