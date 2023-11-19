Gaziantep’te yurtta hızlı inen asansördeki öğrencilerin korku dolu anlar yaşattı
Gaziantep'te bir yurtta öğrencilerin bindiği asansör, 3. kattan eksi 1. kata hızlı indi. Asansörde panik yaşayan kız öğrencilerin korku dolu anları kameralara yansıdı.
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