Video Yaşam Gaziosmanpaşa'daki cinayet kamerada | Video
Gaziosmanpaşa'daki cinayet kamerada | Video

Gaziosmanpaşa'daki cinayet kamerada | Video

09.11.2023 | 09:58

GAZİOSMANPAŞA'da arkadaşlarıyla sokakta sohbet eden Mazlum Turan(22)'ı kurşun yağmuruna tutarak öldüren Diyar İ.(25) yakalandı. Cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Gaziosmanpaşa, Karayolları mahallesinde 21 Ekim Cumartesi günü meydana gelen olayda, berber Mazlum Turan, arkadaşlarıyla sokakta oturduğu sırada silahlı bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırı sonucu ağır yaralanan Mazlum Turan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada cinayet anının bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde bir kişinin üst üste ateş ettikten sonra koşarak kaçtığı görüldü.

GÖRGÜ TANIKLARI KATİLİ TANIDI
Polis olayın görgü tanıkları olan Mazlum Turan'ın birlikte sokakta oturduğu arkadaşları E.Y.(21) ile F.Ş.(21)'nin ifadelerine başvurdu. İki görgü tanığı birlikte oturdukları sırada Mazlum Turan'ın yakındaki bir benzin istasyonuna tuvalete gittiğini, geri geldikten hemen sonra ortaya çıkan silahlı kişinin saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. Görgü tanıkları saldırıyı yapan kişinin mahalleden tanıdıkları Diyar İ. olduğunu belirtti.

ŞÜPHELİ TEKİRDAĞ'DA YAKALANIP TUTUKLANDI
Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelinin izini Tekirdağ, Çerkezköy ilçesinde buldu. Burada bir eve yapılan baskında Diyar İ. gözaltına alındı. İstanbul'a getirilen şüphelilerin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüpheli, olayı aralarında daha önceden yaşanan bir kavga dolayısıyla oluşan husumet nedeniyle gerçekleştirdiğini söyledi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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