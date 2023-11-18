'Gazze'ye gidiyorum' diyerek evden ayrılan Manisalı genç Şam'da bulundu | Video
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 11 Ekim'de 'Gazze'ye savaşmaya gidiyorum' diyerek evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 29 yaşındaki Engin Arslan'ın Suriye'nin Başkenti Şam'da bulunan Filistin Cezaevi'nde olduğu öğrenildi.
"YETKİLİLERE YALVARIYORUZ BİZE YARDIM EDİN"
Günlerdir ağlamaktan gözlerinde yaş kalmadığını anlatan Engin Arslan'ın ablası Emine Yavuz, "Erkek kardeşim 11 Ekim'de 'Gazze'ye savaşa gidiyorum' diyerek evden ayrılmıştı. 16 Kasım'a kadar da hiç haber alamamıştık. O gün bize haber geldi. Suriye'de Şam'da cezaevinde olduğunu öğrendik. Bu haber başka uyruklu bir çocuk cezaevinde yatıyor ve cezaevinden çıkacağı gün Engin kedisine diğer erkek kardeşimin numarasını veriyor. 'Ailemi ara benim yaşadığımı söyle' diye. Biz çocuğun orada olduğunu öğrendik ama orada nasıl olduğunu bilmiyoruz, ne yaşıyor, neler yaşatıyorlar bilmiyoruz. Dil bilmiyor, bilmediği bir memleket biz buradan yetkililere yalvarıyoruz, bize yardım etmelerini istiyoruz" diye konuştu.
"İNSAN MUTLULUKTAN YIKILIR MI?"
Kardeşinden günler sonra haber almalarının ardından yaşadıkları duygu karmaşasını da anlatan Yavuz şunları söyledi: "Biz hep kötü şeyler aklımıza geldi ama dilimize hiç getiremedik. o gün, çıktığı günden beri aramayı hiç kesmedik, her yeri, aradık çünkü elimizden başka bir şey gelmiyordu. Karakola, savcılığa her gittiğimizde hep elimiz boş döndük. O gün bize haber geldiğinde sevinçten, mutluluktan yıkıldık, insan mutluluktan da yıkılabiliyormuş. Bize bu saatten sonrası çok çok önemli çünkü kardeşimin orada ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Yardım istiyoruz, Allah rızası için bize yardım edin."
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:36
00:51
Şişli'de 12 ayrı adreste hırsızlık yapan şüpheliyi dövmesi ele verdi | Video 18.11.2023 | 14:55
01:27
01:19
Fırtınaya dayanamayan bir binanın çatısı saniyeler içinde yok oldu! | Video 18.11.2023 | 14:52
07:59
04:32
Edirne'de kuvvetli rüzgar TIR devirdi | Video 18.11.2023 | 14:28
00:57
Futbolcular birbirine girdi! Hakemler bile ayıramadı | Video 18.11.2023 | 14:36
01:05
Satışa hazır halde paketlenmiş… İşte böyle yakaladılar | Video 18.11.2023 | 14:35
02:35
Yollar, dakikalar içerisinde dereye döndü | Video 18.11.2023 | 14:28
00:21
Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil böyle çarptı | Video 18.11.2023 | 14:23
00:10
03:01
Sultangazi'de hayat kurtaran Heimlich manevrası kamerada | Video 18.11.2023 | 11:40
00:32
00:44
İki grup arasındaki tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 18.11.2023 | 12:46
01:25
İzmir'i sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü | Video 18.11.2023 | 11:37
02:23
Diyarbakır’da tır ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 18.11.2023 | 11:49
00:50
04:43
Mide ağrısı sandı, aort damarında yırtık çıktı | Video 18.11.2023 | 10:54
00:21
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı | Video 18.11.2023 | 11:17
04:08
Darp edilen genci otobüsüne alarak böyle kurtardı | Video 18.11.2023 | 10:58