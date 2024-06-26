Gebze’de fabrika alev topuna döndü: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi | Video 26.06.2024 | 16:26 Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir fabrika alevlere teslim oldu. Alevlerin ve siyah dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, Balçık bölgesinde bulunan ve solvent bulunduğu öğrenilen bir fabrikada çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin ve siyah dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.