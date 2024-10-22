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Gebze'deki patlamada 7 kişi yaralandı, 3 bina hasar gördü | Video

Gebze'deki patlamada 7 kişi yaralandı, 3 bina hasar gördü | Video

22.10.2024 | 13:12

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı binanın 3. katında doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama sonucu 7 kişi yaralandı, 3 bina ve 6 otomobil hasar gördü. Son günlerde binada yoğun şekilde gaz kokusu aldıklarını söyleyen bir apartman sakini, "Bu yüzden Palgaz'ı defalarca aradık. 'Yaptık, yapacağız' dediler. Pazar günü Palgaz'dan ekipler geldi. 'Yaptık' dediler. İşte yaptıkları bu. Patlama olunca ancak böyle müdahale ediyorlar" dedi.

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Mevlana Mahallesi 866. Sokak'taki 5 katlı binanın 3. katında, ilk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı bir patlama yaşandı. Patlama sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye, AFAD ve polis yönlendirildi. Aralarında çocukların da bulunduğu 7 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere sevk edildi. Korku dolu anlar yaşayan mahalle sakinleri, patlamanın ardından sokaklara döküldü.

Patlama sonucu 3 bina ve 6 otomobilde hasar oluştu. Patlamanın meydana geldiği bina başta olmak üzere, 3 bina zarar gördü. Patlamanın etkisiyle binadan kopan parçalar park halindeki 6 otomobilde de hasara yol açtı.

"İŞTE YAPTIKLARI BU"
18 Ekim Cuma günü akşam saatlerinde, Gebze Mevlana mahallesirdeki birçok noktadan gaz kaçağı ve kokusu olduğu yönünde ihbarlar yapılmış, adreslere ekipler sevk edilmişti. Vatandaşlar PALMET Enerji'ye ait PALGAZ şirketine büyük tepki gösterdi. Son günlerde yoğun gaz kokusu aldıklarını belirten bir apartman sakini, "Evde gaz kokuyordu. Bu yüzden Palgaz'ı defalarca aradık. 'Yaptık, yapacağız' dediler. Pazar günü Palgaz'dan ekipler geldi. 'Yaptık' dediler. İşte yaptıkları bu. Patlama olunca ancak böyle müdahale ediyorlar. Cumartesi gece 00.00'da eve geldim, ev gaz kokuyordu, apartman boşluğu gaz kokuyordu. Israrla söyledik. Ailemde yaralanan yok ama arkadaşımın ailesinden yaralananlar olmuş. Benim ailem evde değildi. Yoksa onların da cesedini alırdım" dedi.

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