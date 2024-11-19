Video Yaşam Gece vakti çalıntı kamyonetle 3,5 milyon liralık hırsızlık kamerada | Video
Gece vakti çalıntı kamyonetle 3,5 milyon liralık hırsızlık kamerada | Video

Gece vakti çalıntı kamyonetle 3,5 milyon liralık hırsızlık kamerada | Video

19.11.2024 | 16:06

Gaziantep'te, çalıntı kamyonetle gece saatlerinde bir beyaz eşya dükkanına gelen maskeli 3 şahıs, yaklaşık 3,5 milyon TL değerinde eşya çalarak kayıplara karıştı. Milyonluk hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Fıstıklık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saat 03.00 sıralarında çalıntı kamyonetle beyaz eşya ve mobilya dükkanına gelen maskeli 3 şahıs, yaklaşık 3,5 milyon TL değerinde televizyon, telefon, tablet ve beyaz eşya çalarak kayıplara karıştı.

MİLYONLUK HIRSIZLIK ANLARI SANİYE SANİYE KAMERADA
Milyonluk hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kamyonetle mağazaya yanaşan şüpheli şahısların, camı çerçeveyi indirdikten sonra içeri girerek ellerine aldıkları her şeyi çalma anları yer aldı.

"TELEFON, TABLET, TELEVİZYON VE BEYAZ EŞYA ÇALINMIŞ, 3,5 MİLYON LİRALIK ZARAR VAR"
Olay sonrası şoke olduklarını ve zararlarının çok olduğunu söyleyen mağaza sorumlusu Büşra Topalgez, "Olay, gece saat 03.30 sıralarında meydana gelmiş. Biz de olayı gece saatlerinde öğrendik. 3 şahıs çalıntı kamyonetle iş yerimizin önüne gelip camı çerçeveyi kırdıktan sonra içeri girip ne var ne yok çalmışlar. İçeriye giren şahıslar telefon, tablet, televizyon ve beyaz eşya çalmış. Mağazamızın çok büyük zararı var. Yaklaşık 3,5 milyon lira değerinde zararımız var. Gece saat 4'ten beri iş yerimizde beklemedeyiz, çok mağduruz" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturmanın ve maskeli 3 şahsı yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gece vakti çalıntı kamyonetle 3,5 milyon liralık hırsızlık kamerada | Video 03:40
Gece vakti çalıntı kamyonetle 3,5 milyon liralık hırsızlık kamerada | Video 19.11.2024 | 16:06
Tuvalette çığlıklarıyla polisi alarma geçirdi, kapıyı açınca ’Sizleri seviyorum’ dedi | Video 02:37
Tuvalette çığlıklarıyla polisi alarma geçirdi, kapıyı açınca 'Sizleri seviyorum' dedi | Video 19.11.2024 | 15:35
İstediği zammı yapamayan ev sahibi, kiracısı ile kızını öldüresiye darp etti | Video 06:03
İstediği zammı yapamayan ev sahibi, kiracısı ile kızını öldüresiye darp etti | Video 19.11.2024 | 15:35
Avcılar’da kafede pitbull dehşeti kamerada | Video 06:21
Avcılar’da kafede pitbull dehşeti kamerada | Video 19.11.2024 | 14:47
Pendik’te sevgilisi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi | Video 06:56
Pendik’te sevgilisi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi | Video 19.11.2024 | 14:38
14 yaşındaki gencin 500 TL için öldürüldüğü oraya çıktı | Video 04:07
14 yaşındaki gencin 500 TL için öldürüldüğü oraya çıktı | Video 19.11.2024 | 14:38
Yangına ilk müdahaleyi, komşuların uzattığı hortum ile polis yaptı | Video 02:02
Yangına ilk müdahaleyi, komşuların uzattığı hortum ile polis yaptı | Video 19.11.2024 | 13:23
Gelin ve damat, çadır kurdukları salona motosikletleriyle girdiler | Video 03:00
Gelin ve damat, çadır kurdukları salona motosikletleriyle girdiler | Video 19.11.2024 | 13:11
Böyle dolandırıcılık görülmedi! Koyunlarını sattı, borçlu duruma düştü | Video 03:49
Böyle dolandırıcılık görülmedi! Koyunlarını sattı, borçlu duruma düştü | Video 19.11.2024 | 13:11
Freni boşalan kamyon kaldırıma girdi | Video 01:40
Freni boşalan kamyon kaldırıma girdi | Video 19.11.2024 | 13:10
Offroad aracının tekeri patladı, yine de parkuru bırakmadı | Video 01:33
Offroad aracının tekeri patladı, yine de parkuru bırakmadı | Video 19.11.2024 | 13:10
Paket paket satışa hazırlamış… Böyle yakaladılar 01:41
Paket paket satışa hazırlamış… Böyle yakaladılar 19.11.2024 | 11:59
Antalya’da tavandan eşinin yanında düşen adam kamerada! 01:48
Antalya'da tavandan eşinin yanında düşen adam kamerada! 19.11.2024 | 11:52
Sipariş teslim eden kurye, ayakkabıları böyle çaldı | Video 01:29
Sipariş teslim eden kurye, ayakkabıları böyle çaldı | Video 19.11.2024 | 11:27
Yenidoğan Çetesi davasında ikinci perde! Hemşire, Fırat Sarı ile olan ses kaydına yanıt verdi | Video 11:26
Yenidoğan Çetesi davasında ikinci perde! Hemşire, Fırat Sarı ile olan ses kaydına yanıt verdi | Video 19.11.2024 | 10:21
Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu | Video 04:49
Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu | Video 19.11.2024 | 10:20
ATM’den para çekerken silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti | Video 02:16
ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti | Video 19.11.2024 | 10:18
Haraç alamadıkları iş yerini kalaşnikofla taradılar | Video 00:50
Haraç alamadıkları iş yerini kalaşnikofla taradılar | Video 19.11.2024 | 10:18
Sultangazi’de 17 yaşındaki gencin kafasına yumruk atarak ölümüne neden olan kick boksçu hakim karşısında | Video 05:05
Sultangazi'de 17 yaşındaki gencin kafasına yumruk atarak ölümüne neden olan kick boksçu hakim karşısında | Video 19.11.2024 | 09:34
Manzarayı seyrederken tarihi surlardan düşen genç ağır yaralandı | Video 03:12
Manzarayı seyrederken tarihi surlardan düşen genç ağır yaralandı | Video 19.11.2024 | 09:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA