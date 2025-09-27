Gece yarısı husumetlisinin aracını kundakladı | Video
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gece yarısı ticari araç kundaklandı. Araç sahibi E.Ş., husumetlisi H.T.'nin aracını ateşe verdiğini öne sürdü. Polis ekipleri kısa sürede şüpheliyi gözaltına aldı.
Aracın sahibi E.Ş., ekiplerin olay yerine gelmesinin ardından, uzun süredir aralarında husumet bulunan H.T.'nin aracı ateşe verdiğini belirtti. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu H.T. aynı gün içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, savcılıkla yapılan görüşmenin ardından ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturmanın Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği tarafından sürdürüldüğü öğrenildi.
