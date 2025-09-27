Video Yaşam Gece yarısı husumetlisinin aracını kundakladı | Video
Gece yarısı husumetlisinin aracını kundakladı | Video

27.09.2025 | 11:07

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gece yarısı ticari araç kundaklandı. Araç sahibi E.Ş., husumetlisi H.T.'nin aracını ateşe verdiğini öne sürdü. Polis ekipleri kısa sürede şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, Ulus Mahallesi 5. Baş Sokak üzerinde yaşandı. İddiaya göre aralarında husumet bulunan E.Ş. aracını kapısının önüne park etti. Gece sessizliğini bozan alevleri fark eden vatandaşlar, durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada çevrede bulunanlar yangına kendi imkanlarıyla müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi. Kısa sürede söndürülen yangında otomobilin sol arka tampon kısmı zarar gördü.

Aracın sahibi E.Ş., ekiplerin olay yerine gelmesinin ardından, uzun süredir aralarında husumet bulunan H.T.'nin aracı ateşe verdiğini belirtti. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu H.T. aynı gün içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, savcılıkla yapılan görüşmenin ardından ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği tarafından sürdürüldüğü öğrenildi.
