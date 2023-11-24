Video Yaşam Gecenin karanlığını trafo patlaması böyle aydınlattı | Video
Gecenin karanlığını trafo patlaması böyle aydınlattı | Video

Gecenin karanlığını trafo patlaması böyle aydınlattı | Video

24.11.2023 | 08:44

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gecenin karanlığını bir trafoda meydana gelen patlama aydınlattı. İlçenin birçok noktasından görülen beyaz ışık amatör kameralar tarafından kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, saat 23.30 sıralarında Köseköy Mahallesi Köseköy Tren Garı İstasyonu mevkiindeki bir trafoda bilinmeyen bir sebepten dolayı patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle trafo alev alırken, gökyüzüne beyaz ışık yayıldı. Fatih Sultan Mehmet, Dumlupınar ve İstasyon Mahalleri ile ilçenin birçok noktasından görülen beyaz ışık adeta gecenin karanlığını aydınlattı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Trafoda meydana gelen hasar sebebiyle elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi. Öte yandan, o anlar vatandaş kameraları tarafından kaydedildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Müzikhole alınmayınca araçla gelip taradılar | Video 00:06
Müzikhole alınmayınca araçla gelip taradılar | Video 24.11.2023 | 09:36
Ünlü Youtuber, torbacı çıktı | Video 00:45
Ünlü Youtuber, torbacı çıktı | Video 24.11.2023 | 09:19
Batan gemiden gelen son yardım çağrısı yürekleri dağladı | Video 04:26
Batan gemiden gelen son yardım çağrısı yürekleri dağladı | Video 24.11.2023 | 08:43
Havaya ateş açan çocuk gözaltına alındı | Video 01:30
Havaya ateş açan çocuk gözaltına alındı | Video 24.11.2023 | 08:43
Özel düzeneklerle apartman dairesini esrar bahçesine çevirmişler | Video 01:35
Özel düzeneklerle apartman dairesini esrar bahçesine çevirmişler | Video 24.11.2023 | 08:44
Gecenin karanlığını trafo patlaması böyle aydınlattı | Video 01:07
Gecenin karanlığını trafo patlaması böyle aydınlattı | Video 24.11.2023 | 08:44
Esra Erol’da bir mucize daha gerçek oldu! Canlı yayında gözyaşları sel oldu! 04:14
Esra Erol'da bir mucize daha gerçek oldu! Canlı yayında gözyaşları sel oldu! 23.11.2023 | 21:19
Batan geminin son yardım çağrısı ortaya çıktı | Video 00:59
Batan geminin son yardım çağrısı ortaya çıktı | Video 23.11.2023 | 16:39
Kameraya yansıyan kaza sonrası mahalleli isyan etti | Video 02:08
Kameraya yansıyan kaza sonrası mahalleli isyan etti | Video 23.11.2023 | 16:30
Ankara’da gelin, kaynanasının boğazını keserek öldürdü | Video 01:17
Ankara'da gelin, kaynanasının boğazını keserek öldürdü | Video 23.11.2023 | 16:30
Narkogüç-37 operasyonundan nefes kesen görüntüler | Video 03:17
Narkogüç-37 operasyonundan nefes kesen görüntüler | Video 23.11.2023 | 14:09
Ucuz otomobil aldığını düşünen vatandaşı esnafın dikkati kurtardı | Video 02:46
Ucuz otomobil aldığını düşünen vatandaşı esnafın dikkati kurtardı | Video 23.11.2023 | 14:09
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Banu Parlak, adliyeden koşarak uzaklaştı | Video 00:42
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Banu Parlak, adliyeden koşarak uzaklaştı | Video 23.11.2023 | 13:10
Ankara’daki komşu katliamında kan donduran detaylar | Video 10:13
Ankara'daki komşu katliamında kan donduran detaylar | Video 23.11.2023 | 12:27
Kasadaki 22 bin lirayı böyle gasp etti | Video 02:12
Kasadaki 22 bin lirayı böyle gasp etti | Video 23.11.2023 | 12:27
Kedileri öldürdüğü iddia edilen sanığın akıl sağlığına ilişkin rapor istendi | Video 00:30
Kedileri öldürdüğü iddia edilen sanığın akıl sağlığına ilişkin rapor istendi | Video 23.11.2023 | 12:27
Bozuk para bahanesiyle kasiyerleri böyle dolandırdı | Video 02:05
Bozuk para bahanesiyle kasiyerleri böyle dolandırdı | Video 23.11.2023 | 12:27
Eski patronuna kızdı, keserle iş yerinin camlarını kırdı | Video 00:41
Eski patronuna kızdı, keserle iş yerinin camlarını kırdı | Video 23.11.2023 | 12:27
Gözaltına alınan Banu Parlak adliyeye sevk edildi | Video 00:18
Gözaltına alınan Banu Parlak adliyeye sevk edildi | Video 23.11.2023 | 11:27
Cihangir’de dövmeci kıza kapkaç kamerada | Video 02:29
Cihangir’de dövmeci kıza kapkaç kamerada | Video 23.11.2023 | 11:03

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA