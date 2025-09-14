Video Yaşam Genç kız çatıya çıktı, kurtarmak isteyenlerle birlikte mahsur kaldı | Video
Genç kız çatıya çıktı, kurtarmak isteyenlerle birlikte mahsur kaldı | Video

Genç kız çatıya çıktı, kurtarmak isteyenlerle birlikte mahsur kaldı | Video

14.09.2025 | 09:24

Düzce'de alkolün etkisinde olduğu iddia edilen genç kız, 16 katlı binanın çatısına çıktı. Genç kızı kurtarmak için çatıya çıkan iki kişi ise kaygan zemin nedeniyle çatıda mahsur kaldı. Kurtarılan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Gece saatlerinde Orhangazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 16 katlı bir binanın çatısında yaşanan hareketli anlar, ekipleri alarma geçirdi. Edinilen bilgilere göre, üniversite eğitimi için Düzce'ye gelen M.Y. isimli genç kız, binanın 3. katındaki evinde iddiaya göre alkol aldıktan sonra çatıya çıktı. Genç kızın sesini duyan Muhammet B. ve Osman G. isimli iki vatandaş, çatıya çıkarak müdahale etti. Genç kızı bulunduğu yerden indirmeyi başaran ikili, kaygan zemin nedeniyle tekrar yukarı çıkamayınca itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucunda, çatıda mahsur kalan üç kişi güvenli şekilde kurtarıldı. Çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlenen M.Y., Muhammet B. ve Osman G., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, yaşanan kurtarma anları dron ile anbean kaydedildi. Olayla ilgili polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Genç kız çatıya çıktı, kurtarmak isteyenlerle birlikte mahsur kaldı | Video 03:09
Genç kız çatıya çıktı, kurtarmak isteyenlerle birlikte mahsur kaldı | Video 14.09.2025 | 09:24
Baba ile 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu | Video 00:22
Baba ile 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu | Video 14.09.2025 | 09:18
Burdur’da 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada | Video 01:49
Burdur’da 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada | Video 14.09.2025 | 08:41
Mersin’deki otobüs kazasında ölenlerin kimlikleri belirlendi | Video 02:31
Mersin'deki otobüs kazasında ölenlerin kimlikleri belirlendi | Video 13.09.2025 | 16:37
SON DAKİKA: Mersin’de katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü ve kamyon çarpıştı! 3 ölü, 7 yaralı 00:48
SON DAKİKA: Mersin'de katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü ve kamyon çarpıştı! 3 ölü, 7 yaralı 13.09.2025 | 14:46
Antalya’da vahşet! Eski eşini eşarpla boğan caninin ifadesi kan dondurdu: Eski konuları açtı, kendimi kaybettim | Video 09:07
Antalya'da vahşet! Eski eşini eşarpla boğan caninin ifadesi kan dondurdu: "Eski konuları açtı, kendimi kaybettim" | Video 13.09.2025 | 14:45
Üsküdar’da sürücünün trafikte yol verme kavgasında biber gazı sıktığı anlar kamerada | Video 00:41
Üsküdar’da sürücünün trafikte yol verme kavgasında biber gazı sıktığı anlar kamerada | Video 13.09.2025 | 14:36
Kuşadası’nda 14 yıl hapis cezası bulunan şahıs JASAT’ın operasyonuyla yakalandı | Video 00:36
Kuşadası’nda 14 yıl hapis cezası bulunan şahıs JASAT’ın operasyonuyla yakalandı | Video 13.09.2025 | 14:35
İstanbul’da bir hafta içinde 3 soygun yapan kar maskeli şüpheliler kamerada: 5 gözaltı | Video 01:58
İstanbul’da bir hafta içinde 3 soygun yapan kar maskeli şüpheliler kamerada: 5 gözaltı | Video 13.09.2025 | 14:34
BLOK3 konserinde skandal olay! Birini çatıdan attılar, birini darp ettiler! İşte o anlar... | Video 00:47
BLOK3 konserinde skandal olay! Birini çatıdan attılar, birini darp ettiler! İşte o anlar... | Video 13.09.2025 | 11:49
’Sigorta yapma’ vaadiyle 65 kişiyi 3 milyon TL dolandırdılar | Video 00:41
'Sigorta yapma' vaadiyle 65 kişiyi 3 milyon TL dolandırdılar | Video 13.09.2025 | 11:09
SON DAKİKA: Ümraniye’de İETT otobüsü alev alev yandı | Video 04:21
SON DAKİKA: Ümraniye’de İETT otobüsü alev alev yandı | Video 13.09.2025 | 09:51
Dağ yolunda sürücüyle karşılaşan ayının panik anları kamerada | Video 00:24
Dağ yolunda sürücüyle karşılaşan ayının panik anları kamerada | Video 13.09.2025 | 10:30
Bursa’da 19 yıl hapis cezasıyla aranan firari suçlu trafikte yakalandı | Video 00:42
Bursa’da 19 yıl hapis cezasıyla aranan firari suçlu trafikte yakalandı | Video 13.09.2025 | 10:30
Denizde yüzdüğü esnada beyin kanaması geçiren vatandaşı deniz polisi kurtardı | Video 00:44
Denizde yüzdüğü esnada beyin kanaması geçiren vatandaşı deniz polisi kurtardı | Video 13.09.2025 | 09:51
Spor salonunun kurşunlanması olayında 4 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 00:57
Spor salonunun kurşunlanması olayında 4 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 12.09.2025 | 16:21
Osmaniye’de terör örgütlerine yönelik operasyon: 2 tutuklama | Video 00:38
Osmaniye’de terör örgütlerine yönelik operasyon: 2 tutuklama | Video 12.09.2025 | 14:44
Kocaeli’de vahşet! Annesini ve 5 yaşındaki üvey kardeşini öldürdü | Video 03:14
Kocaeli'de vahşet! Annesini ve 5 yaşındaki üvey kardeşini öldürdü | Video 12.09.2025 | 14:11
Bafra’da yaya geçidinde kaza feci kaza kamerada | Video 01:50
Bafra’da yaya geçidinde kaza feci kaza kamerada | Video 12.09.2025 | 14:03
Öğrenci servisine silahlı saldırı: 1’i öğrenci 2 yaralı | Video 02:13
Öğrenci servisine silahlı saldırı: 1’i öğrenci 2 yaralı | Video 12.09.2025 | 12:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY