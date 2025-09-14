Genç kız çatıya çıktı, kurtarmak isteyenlerle birlikte mahsur kaldı | Video 14.09.2025 | 09:24 Düzce'de alkolün etkisinde olduğu iddia edilen genç kız, 16 katlı binanın çatısına çıktı. Genç kızı kurtarmak için çatıya çıkan iki kişi ise kaygan zemin nedeniyle çatıda mahsur kaldı. Kurtarılan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gece saatlerinde Orhangazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 16 katlı bir binanın çatısında yaşanan hareketli anlar, ekipleri alarma geçirdi. Edinilen bilgilere göre, üniversite eğitimi için Düzce'ye gelen M.Y. isimli genç kız, binanın 3. katındaki evinde iddiaya göre alkol aldıktan sonra çatıya çıktı. Genç kızın sesini duyan Muhammet B. ve Osman G. isimli iki vatandaş, çatıya çıkarak müdahale etti. Genç kızı bulunduğu yerden indirmeyi başaran ikili, kaygan zemin nedeniyle tekrar yukarı çıkamayınca itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucunda, çatıda mahsur kalan üç kişi güvenli şekilde kurtarıldı. Çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlenen M.Y., Muhammet B. ve Osman G., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, yaşanan kurtarma anları dron ile anbean kaydedildi. Olayla ilgili polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.