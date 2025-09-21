Geri dönüşüm fabrikasının bahçesindeki yangın böyle görüntülendi | Video 21.09.2025 | 09:57 Adana'da geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde başlayan ve dumanı şehrin bir çok noktasından görülen yangın dron ile görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesinde sabah saatlerinde geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde başlayan yangın devam ediyor. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen bahçedeki kağıt ve plastik atıkları yanmaya devam ediyor. Bahçede başlayan ve siyah dumanın neredeyse tüm kentten görüldüğü yangın dron ile görüntülendi. Ekiplerin yangının fabrika binasına sıçramaması için çalışması sürüyor.