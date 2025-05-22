Gezi yolunda facia: 27 yaşındaki genç hurdaya dönen araçta öldü | Video
Afyonkarahisar’da takla atan ve hurdaya dönen araçta hayatını kaybeden 27 yaşındaki gencin arkadaşları ile gezmek için yola çıktığı ve gezi yolunda facianın yaşandığı ortaya çıktı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:07
Gezi yolunda facia: 27 yaşındaki genç hurdaya dönen araçta öldü | Video 22.05.2025 | 12:18
00:49
01:25
02:03
7. Etnospor Kültür Festivali başladı | Video 22.05.2025 | 11:06
00:38
Sokakta yürürken üzerine çanak anten düştü! O anlar kamerada | Video 22.05.2025 | 11:07
01:03
Apartman dairesine uyuşturucu serası kurmuşlar: 3 gözaltı | Video 22.05.2025 | 09:57
06:21
00:44
02:41
01:06
Ağrı'da usulsüz hayvan sevk belgesi operasyonu: 9 şüpheli gözaltında | Video 22.05.2025 | 09:11
01:09
Kan donduran cinayette sanıktan mahkemede soğukkanlı savunma | Video 22.05.2025 | 09:02
00:48
"Narkokapan-İstanbul 2" operasyonunda 272 torbacı gözaltına alındı | Video 22.05.2025 | 08:47
15:22
02:59
00:54
Washington'daki İsrail Büyükelçiliği’ne silahlı saldırı! 2 kişi öldü | Video 22.05.2025 | 08:22
01:23
Konserde bıçaklama olayına 3 tutuklama | Video 21.05.2025 | 16:41
01:00
Öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen hakkında soruşturma | Video 21.05.2025 | 16:15
01:08
02:50