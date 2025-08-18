Video Yaşam Girdiği bahçede meyve için ağacı talan eden ayı kamerada | Video
18.08.2025 | 13:18

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde girdiği bahçedeki ağaçlara tırmanarak meyve yiyen ayı kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kastamonu'nun Azdavay ilçesi Mehmetçelebi köyünde yiyecek arayan bir ayı, gece saatlerinde bir evin bahçesine girdi. Ayı bahçede gördüğü meyve ağacına tırmanarak meyveleri tek tek toplayarak yedi. Ayı meyveler için adeta ağacı talan etti. O anlar ise vatandaş tarafından bahçeye yerleştirilen güvenlik kamerasına yansıdı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde ise bir vatandaş ormanlık alanda yürüyen kaplumbağayı fark etti. Vatandaş, bölgede bir su kaynağı bulunmadığı için kaplumbağaya şişesiyle su içirdi. O anlar ise cep telefonuyla görüntülendi.

