Girdiği bahçede meyve için ağacı talan eden ayı kamerada | Video
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde girdiği bahçedeki ağaçlara tırmanarak meyve yiyen ayı kameraya yansıdı.
Kastamonu'nun Azdavay ilçesi Mehmetçelebi köyünde yiyecek arayan bir ayı, gece saatlerinde bir evin bahçesine girdi. Ayı bahçede gördüğü meyve ağacına tırmanarak meyveleri tek tek toplayarak yedi. Ayı meyveler için adeta ağacı talan etti. O anlar ise vatandaş tarafından bahçeye yerleştirilen güvenlik kamerasına yansıdı.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde ise bir vatandaş ormanlık alanda yürüyen kaplumbağayı fark etti. Vatandaş, bölgede bir su kaynağı bulunmadığı için kaplumbağaya şişesiyle su içirdi. O anlar ise cep telefonuyla görüntülendi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:37
Girdiği bahçede meyve için ağacı talan eden ayı kamerada | Video 18.08.2025 | 13:18
02:06
03:32
Veteriner ve ailesine ‘Sokak köpeklerini besledin’ dayağı iddiası | Video 18.08.2025 | 13:18
01:12
"Jrokez" lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran hayatını kaybetti | Video 18.08.2025 | 13:17
00:36
Sürekli şerit değiştirip trafiği tehlikeye attılar | Video 18.08.2025 | 13:06
01:33
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki feci otobüs kazası kamerada | Video 18.08.2025 | 13:04
01:05
Bursa'da şaşkına çeviren görüntüler! Damadı vinçte sallandırdılar | Video 18.08.2025 | 10:48
00:53
Alkollü sürücü trafiği böyle birbirine kattı | Video 18.08.2025 | 10:48
03:00
00:56
00:58
Üzerine ağaç devrilen genç oyuncu, yaşam mücadelesi veriyor | Video 18.08.2025 | 09:53
04:11
01:35
03:00
Freni boşalan arazöz ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 18.08.2025 | 09:34
04:27
03:44
SON DAKİKA | Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza... 3 ölü 20 yaralı 18.08.2025 | 08:00
09:32
01:55
11:00