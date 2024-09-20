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Girdikleri denizde boğulan 2 kardeş son yolculuğuna uğurlandı | Video

Girdikleri denizde boğulan 2 kardeş son yolculuğuna uğurlandı | Video

20.09.2024 | 15:43

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde girdikleri denizde boğularak hayatını kaybeden 2 kardeş, Sakarya'da gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

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Edinilen bilgiye göre, dün Sakarya'dan Cebeci Plajına gelerek denize giren Gökdeniz Açıkdeniz (23) ve kardeşi Mücahit Açıkdeniz (15) bir süre sonra gözden kayboldu. Ekiplere durumun bildirilmesi üzerine 2 genç için sahil güvenlik ekipleri denizde arama yaptı. Yaklaşık 1 saat süren aramanın ardından 2 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı.

Morga kaldırılan 2 kardeşin cenazesi bugün ailesine teslim edildi. Açıkdeniz kardeşler için Sakarya'nın Dikmen Mahallesi Merkez Cami'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına ailesinin yanı sıra Sakarya Milletvekili Ali İnci, Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, Hendek İlçe Müftüsü Osman Sağlam, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açıkdeniz kardeşlerin ailesi, uzun süre tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından kardeşlerin cenazesi Hendek Dikmen Merkez Büyük Mezarlığı'na defnedildi.

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