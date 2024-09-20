Girdikleri denizde boğulan 2 kardeş son yolculuğuna uğurlandı | Video
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde girdikleri denizde boğularak hayatını kaybeden 2 kardeş, Sakarya'da gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
Morga kaldırılan 2 kardeşin cenazesi bugün ailesine teslim edildi. Açıkdeniz kardeşler için Sakarya'nın Dikmen Mahallesi Merkez Cami'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına ailesinin yanı sıra Sakarya Milletvekili Ali İnci, Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, Hendek İlçe Müftüsü Osman Sağlam, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açıkdeniz kardeşlerin ailesi, uzun süre tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından kardeşlerin cenazesi Hendek Dikmen Merkez Büyük Mezarlığı'na defnedildi.
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