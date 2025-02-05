Göl manzaralı Ekşisu Mesire Alanı ve kuş cenneti görsel şölen sundu | Video 05.02.2025 | 09:17 Erzincan'daki Ekşisu Sazlığı, 300'e yakın kuş türüne ev sahipliği yaparken, eşsiz doğası ve göl manzarasıyla dikkat çekiyor. Dron ile havadan görüntülenen bölge, gün batımında mest eden manzaralar sundu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Erzincan'ın merkezine 7 kilometre mesafede, Munzur ve Keşiş Dağları'nın ortasında bulunan Ekşisu Sazlığı, doğa tutkunları ve kuş gözlemcileri için eşsiz bir nokta olmaya devam ediyor. 17 yıl önce "Ulusal öneme haiz sulak alan" ilan edilerek koruma altına alınan doğal cennet, her yıl yüzlerce göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor.Afrika ve Asya kıtaları arasındaki zorlu göç yolculuğunda önemli bir durak noktası olan Ekşisu Sazlığı, 300'e yakın kuş türüne geçici bir yuva oluyor. Göçmen kuşların yanı sıra, yerli kuş türlerinin de barındığı sazlık alan, bölgenin doğal ekosistemini koruyarak biyolojik çeşitliliğin devamlılığını sağlıyor.Dron ile havadan görüntülenen Ekşisu Sazlığı, gün batımında adeta görsel bir şölen sundu. Gün ışığının su yüzeyine yansımasıyla birlikte doğanın sunduğu mest eden renkler ortaya çıkarken, sazlıkta konaklayan kuşlar da izleyenlere unutulmaz bir manzara sundu.