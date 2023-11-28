Gölcük Tabiat Parkı’nın masalsı kış manzarası | Video 28.11.2023 | 13:02 Bolu’nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı’nda 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin dört bir yanından her mevsim binlerce ziyaretçi ağırlayan Gölcük Tabiat Parkı'nda kış güzelliği yaşanıyor. Bolu'da dün başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Gölcük Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı. Muhteşem doğasıyla beyazlar içinde kalan Gölcük'te kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Gölcük'e ziyarete gelen aileler göl etrafında yürüyüş yaparak doğayla iç içe vakit geçirdi. Gölcük'ün sembolü olan konuk evi önünde ziyaretçiler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Aksaray'dan eşiyle birlikte tatile gelen Eray Türkmen, "Kartpostallardaki manzaranın burası olduğunu görünce mutlu olduk. Doğası çok güzel. Karda çok güzel bir manzarası var" dedi.

"BEYAZ GELİNLİK GÖLCÜK'E BOLU'MUZA ÇOK YAKIŞIYOR"

Gölcük'ün muhteşem doğasını dronla havadan görüntüleyen Dron Fotoğrafçısı Utku Cihan, "Gölcük, kar yağdığında, sonbaharda çok güzel. Özellikle kışın, beyaz gelinliği giyiyor. Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından bu manzarayı görmek isteyenler akın ediyor. Dron görüntüleri çok güzel oldu. Beyaz gelinlik Gölcük'e Bolu'muza çok yakışıyor" dedi.