Gözaltına alınan Banu Parlak adliyeye sevk edildi | Video
Sosyal Medya fenomeni Banu Parlak sosyal medya üzerinden yaptığı silahlı paylaşımlar üzerine gözaltına alındı. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğünde geceyi geçiren Parlak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Parlak’ın ikametinde yapılan aramalarda 1 adet Glock Gen marka ruhsatsız silah ve 9 adet 9X19 mm mermi ele geçirildi.
Sosyal medya fenomeni Banu Parlak sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda ruhsatsız silah ile poz vermişti. O görüntülerin yayılması üzerine soruşturma başlatıldı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Banu Parlak gözaltına alındı. Şahsın Beylikdüzü Marmara Mahallesi Yurt Caddesi üzerinde bulunan evinde yapılan aramada ise 1 adet Glock Gen 5 marka ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca 9 adet 9x19mm mermi ele geçirildi. Banu Parlak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Yunus Emre KAVAK / SABAH