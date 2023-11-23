Gözaltına alınan Banu Parlak adliyeye sevk edildi | Video 23.11.2023 | 11:27 Sosyal Medya fenomeni Banu Parlak sosyal medya üzerinden yaptığı silahlı paylaşımlar üzerine gözaltına alındı. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğünde geceyi geçiren Parlak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Parlak’ın ikametinde yapılan aramalarda 1 adet Glock Gen marka ruhsatsız silah ve 9 adet 9X19 mm mermi ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda ruhsatsız silah ile poz vermişti. O görüntülerin yayılması üzerine soruşturma başlatıldı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Banu Parlak gözaltına alındı. Şahsın Beylikdüzü Marmara Mahallesi Yurt Caddesi üzerinde bulunan evinde yapılan aramada ise 1 adet Glock Gen 5 marka ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca 9 adet 9x19mm mermi ele geçirildi. Banu Parlak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK / SABAH