Video Yaşam Gözaltına alınan Banu Parlak adliyeye sevk edildi | Video
Gözaltına alınan Banu Parlak adliyeye sevk edildi | Video

Gözaltına alınan Banu Parlak adliyeye sevk edildi | Video

23.11.2023 | 11:27

Sosyal Medya fenomeni Banu Parlak sosyal medya üzerinden yaptığı silahlı paylaşımlar üzerine gözaltına alındı. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğünde geceyi geçiren Parlak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Parlak’ın ikametinde yapılan aramalarda 1 adet Glock Gen marka ruhsatsız silah ve 9 adet 9X19 mm mermi ele geçirildi.

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Sosyal medya fenomeni Banu Parlak sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda ruhsatsız silah ile poz vermişti. O görüntülerin yayılması üzerine soruşturma başlatıldı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Banu Parlak gözaltına alındı. Şahsın Beylikdüzü Marmara Mahallesi Yurt Caddesi üzerinde bulunan evinde yapılan aramada ise 1 adet Glock Gen 5 marka ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca 9 adet 9x19mm mermi ele geçirildi. Banu Parlak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK / SABAH

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