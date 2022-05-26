Gözlerine inanamayıp elledi! Gülşen'e dokunan Zuhal Topal'ın bakışları olay oldu | Video
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Sahnede kıyafetleriyle ve şovlarıyla gündemden düşmeyen Gülşen'i dün akşam ünlü sunucu Zuhal Topal izlemeye gitti. Zuhal Topal, Gülşen'i yakından görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Topal, bir ara Gülşen’in karın kaslarını elleyip, test edip bir de onayladı. Zuhal Topal'ın Gülşen'e bakışları da sosyal medyada gündem oldu.