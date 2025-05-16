Gramajı düşük altın üreten şebeke çökertildi: 12 milyon TL’lik vurgun önlendi | Video
Adana'da kuyumculuk sektörünü hedef alan sahtecilik şebekesini çökertildi. Polisin 8 aylık takip sonucu 12 milyon TL’yi aşkın değerde gramajı düşük altın ele geçirildi, 2'si atölye sahibi 4 şüpheli tutuklandı.
Şüphelilerin, darphanenin üretmesi gereken altınları sahte kalıplarla imal ettiği, saf altını eritip gramajını ve ayarını düşürerek piyasaya sürdüğü ortay açıktı. Operasyon kapsamında ayrıca 12 adet tarihi eser sikke ve obje, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 104 mermi, 33 şişe kaçak alkol ve tutar kısmı boş bırakılmış 6 adet imzalı senet de bulundu.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, Y.B. ve İ.K. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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