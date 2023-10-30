Gümüşhane'de çengel boynuzlu dağ keçileri böyle görüntülendi | Video
Türkiye’de en düşük rakımda Gümüşhane'nin sıra dışı coğrafyasında evlerini kuran koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçileri (Şamua) dronla görüntülendi.
Türkiye'de görüldüğü yüksek zirvelere göre en düşük rakımda Gümüşhane'de görüntülenen koruma altındaki Çengel Boynuzlu Dağ Keçilerine Şamua da deniliyor.
Sayıları 2 bini aşan dağ keçilerinin yanında çengel boynuzlu dağ keçilerine de ev sahipliği yapan Gümüşhane coğrafyasının süsü olan bu hayvanların rengi kışın siyah, yazın ise açık soluk veya turuncuya yakın kahverengiye bürünüyor.
Tırnaklarının altı kalın olduğu için sarp kayalıklarda rahatça hareket edebilen ve yükseklerde yaşamak için sağlam bir kalbi bulunan çengel boynuzlu dağ keçisinin 3 bin 500 metre yüksekliğe uyum için alyuvar yapısı da normalin çok üzerinde olmasının yanında çok iyi bir koşucu, tırmanıcı ve gözlemci olmasıyla biliniyor.
Gümüşhane'de av koruma faaliyetleri ve bölge halkının da sahiplenmesiyle Şamuaların sayısı istikrarlı bir şekilde artarken Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) de şamuaların dronla çekilmiş görüntülerini sosyal medya hesaplarından "En sarp kayaların, en dar patikaların, en sık ormanların gözü pek keçisi" notuyla paylaştı.
DKMP Gümüşhane Şube Müdürlüğünün son teknoloji dronlarıyla hem av koruma hem de bu tür yaban hayatının güzelliklerini kayıt aldığı ve Genel Müdürlük tarafından paylaşılan o anlar çok fazla beğeni ve yorum aldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:26
Gümüşhane'de çengel boynuzlu dağ keçileri böyle görüntülendi | Video 30.10.2023 | 15:28
01:10
Ataşehir'de uyuşturucu ve silah ticareti operasyonu | Video 30.10.2023 | 13:59
00:52
Piknik yapan iki aile birbirine girdi | Video 30.10.2023 | 12:50
00:35
Kuyuya düşen keçi kepçeyle kurtarıldı | Video 30.10.2023 | 14:00
00:43
00:57
Çalışma arkadaşını silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı | Video 30.10.2023 | 13:58
01:05
İstanbul'da yasa dışı silah ticareti yapan 3 kişi yakalandı | Video 30.10.2023 | 13:16
07:34
Bandırma Müze Gemisi’ne 100. yıl dönümünde ziyaretçi akını | Video 30.10.2023 | 12:51
01:27
Samsun’da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı | Video 30.10.2023 | 12:42
00:52
Piknik yapan iki ailenin birbirine girdiği anlar kamerada | Video 30.10.2023 | 12:30
06:51
Türk Yıldızları'nın havadaki gösterisi kokpitten böyle görüntülendi | Video 30.10.2023 | 11:19
07:34
06:51
Evlilik teklif ettiği gün cinayete kurban gitmiş! | Video 30.10.2023 | 11:05
01:11
Silah kaçaklarına operasyon: 4 gözaltı | Video 30.10.2023 | 11:01
01:13
Çorlu’da bıçaklı kavga: 3 yaralı | Video 30.10.2023 | 10:49
00:56
Adana’da sokak aralarında uyuşturucu satan 2 kişi tutuklandı | Video 30.10.2023 | 10:12
02:52
Esenyurt’ta lüks araçtan gösterge panelini çalan hırsız kamerada | Video 30.10.2023 | 10:12
00:56
Adana’da sokak aralarında uyuşturucu satan 2 kişi tutuklandı | Video 30.10.2023 | 10:18
07:59
Yeryüzü cenneti Nemrut Kalderası’nda sonbahar güzelliği | Video 30.10.2023 | 10:00
00:31
Van’da 6 organizatör tutuklandı | Video 30.10.2023 | 08:50