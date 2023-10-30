Gümüşhane'de çengel boynuzlu dağ keçileri böyle görüntülendi | Video 30.10.2023 | 15:28 Türkiye’de en düşük rakımda Gümüşhane'nin sıra dışı coğrafyasında evlerini kuran koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçileri (Şamua) dronla görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Uzmanların 600 metreden 3 bin 331 metreye kadar oluşan rakım farkı, Türkiye'de görülen üç iklim türünden ikisi olan karasal ve Karadeniz ikliminin görülmesi nedeniyle enteresan ve sıradışı coğrafya olarak nitelendirdiği Gümüşhane coğrafyası bir kez daha bu kavramı doğrular nitelikte görüntü verdi.Türkiye'de görüldüğü yüksek zirvelere göre en düşük rakımda Gümüşhane'de görüntülenen koruma altındaki Çengel Boynuzlu Dağ Keçilerine Şamua da deniliyor.Sayıları 2 bini aşan dağ keçilerinin yanında çengel boynuzlu dağ keçilerine de ev sahipliği yapan Gümüşhane coğrafyasının süsü olan bu hayvanların rengi kışın siyah, yazın ise açık soluk veya turuncuya yakın kahverengiye bürünüyor.Tırnaklarının altı kalın olduğu için sarp kayalıklarda rahatça hareket edebilen ve yükseklerde yaşamak için sağlam bir kalbi bulunan çengel boynuzlu dağ keçisinin 3 bin 500 metre yüksekliğe uyum için alyuvar yapısı da normalin çok üzerinde olmasının yanında çok iyi bir koşucu, tırmanıcı ve gözlemci olmasıyla biliniyor.Gümüşhane'de av koruma faaliyetleri ve bölge halkının da sahiplenmesiyle Şamuaların sayısı istikrarlı bir şekilde artarken Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) de şamuaların dronla çekilmiş görüntülerini sosyal medya hesaplarından "En sarp kayaların, en dar patikaların, en sık ormanların gözü pek keçisi" notuyla paylaştı.DKMP Gümüşhane Şube Müdürlüğünün son teknoloji dronlarıyla hem av koruma hem de bu tür yaban hayatının güzelliklerini kayıt aldığı ve Genel Müdürlük tarafından paylaşılan o anlar çok fazla beğeni ve yorum aldı.