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Güney Kore’de milletvekilleri Yoon’un görevden alınması için açlık grevine başladı | Video

Güney Kore’de milletvekilleri Yoon’un görevden alınması için açlık grevine başladı | Video

11.03.2025 | 13:03

Güney Kore’deki bazı muhalefet milletvekilleri, ilan ettiği sıkıyönetim nedeniyle yetkileri askıya alınan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un Anayasa Mahkemesi tarafından görevden alınması talebiyle açlık grevine başladı. Bazı milletvekilleri ise saçlarını kazıttı.

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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un yetkilerinin askıya alınmasıyla sonuçlanan sıkıyönetim krizinin etkileri sürerken, muhalefet Yoon hakkında başlatılan azil süreci konusundaki nihai kararı verecek olan Anasaya Mahkemesi üzerinde baskıyı artırdı. Aralarında ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin yanı sıra Yeniden Yapılanma Partisi ve İlerici Parti'nin de bulunduğu partilerden bir grup milletvekili bugün yaptıkları ortak açıklamada, Yoon'un kesin olarak görevden alınması talebiyle açlık grevine başladıklarını duyurdu. Yoon'un serbest bırakılmasına da tepki gösterilen açıklamada, "Yoon Suk Yeol hapse geri dönmeli. Ayaklanmanın arkasındaki beyin olan Yoon derhal tutuklanmalı" ifadeleri kullanıldı. Yoon'u serbest bırakan Başsavcı Shim Woo-jung'un istifasının talep edildiği açıklamada, iktidardaki Halkın Gücü Partisi'nin ise (PPP) Yoon'un azlini engellediği gerekçesiyle faaliyetlerinin sonlandırılması çağrısı yapıldı. Demokratik Parti Milletvekilleri Park Hong-bae ve Kim Moon-soo ayrıca Yoon'un görevden alınması talebiyle saçlarını kazıttı.

İKTİDAR PARTİSİ ÖRGÜTLÜ EYLEMLER YAPMAYACAK
İktidardaki Halkın Gücü Partisi Meclis Sözcüsü Kweon Seong-dong da, muhalefetin tepkilerine karşı herhangi bir örgütlü eylemde bulunmayacaklarını ifade etti. Kweon, "Özel bir konu olması halinde, toplu eylemde bulunabiliriz. Pozisyonumuzu ifade etmek için çeşitli toplantılar da yapacağız. Ancak, Demokratik Parti'nin aksine, Anayasa Mahkemesi'ne baskı yapmak için sokak mitinglerine veya açlık grevlerine başvurmayacağız" açıklamasında bulundu.

"ŞİDDETE SIFIR TOLERANS GÖSTERİLECEK"
Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Choi Sang-mok ise, Anayasa Mahkemesi'nin Yoon hakkındaki azil süreci ile ilgili nihai kararı yakında vereceğini hatırlatarak, Yoon'un destekçilerine ve muhalefete karara saygılı olma çağrısı yaptı. Karara tepki olarak sahnelenecek her türlü şiddet eylemine "sıfır tolerans" göstereceklerini vurgulayan Choi, "Hükümet, yasal ve barışçıl mitingler düzenleme hakkını garanti edecek. Ancak, yasadışı veya şiddet içeren gösteriler veya kamu otoritesine yönelik herhangi bir itiraz, istisnasız olarak yasalara uygun şekilde ele alınacak" uyarısında bulundu.

HAKKINDA AZİL SÜRECİ BAŞLATILMIŞTI
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık'ta "Muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmiş, bu nedenle Ulusal Meclis tarafından hakkında azil süreci başlatılmıştı. Yetkileri askıya alınan ve 15 Ocak'ta tutuklanarak ifade vermeye götürülen Yoon, hakkındaki azil süreci tamamlanmadan tutuklanan ilk Güney Kore Devlet Başkanı olmuştu. Kendisine yönelik soruşturmanın "yasa dışı" olduğunu iddia eden Yoon, hakkındaki tutuklama kararının da yetkisizlik gerekçesiyle iptal edilmesini talep etmişti.

52 GÜN SONRA SERBEST KALMIŞTI
Seul Merkez Bölge Mahkemesi'ne yaptığı tutukluluğa itiraz başvurusu geçen hafta kabul edilen Yoon, savcılığın karara itiraz etmemesi ve Yoon'un serbest bırakılması talimatı vermesi üzerine 52 gün sonra özgürlüğüne kavuşmuştu. Güney Kore Anayasa Mahkemesi'nin Yoon'un görevden alınıp alınmayacağına dair nihai kararı bu hafta vermesi bekleniyor.

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