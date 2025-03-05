Video Yaşam Güngören’de boş arsada 6 aylık cenin bulunmuştu, anne ve baba adliyeye sevk edildi | Video
Güngören’de boş arsada 6 aylık cenin bulunmuştu, anne ve baba adliyeye sevk edildi | Video

Güngören’de boş arsada 6 aylık cenin bulunmuştu, anne ve baba adliyeye sevk edildi | Video

05.03.2025 | 13:48

İstanbul Güngören’de boş arsada 6 aylık ceninin bulunması ile ilgili gözaltına alınan anne ve baba adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Güngören Güneştepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen iddiaya göre, sokak üzerinde bulunan boş bir arsada oyun oynayan çocuklar tarafından taşların arasına gizlenmiş şekilde ölü cenin bulunmuş, 6 aylık hamile kadının bir hafta öncesinde ilaç içerek düşük yaptığı ve ölü ceninin araziye bırakıldığı tespit edilmişti. Olay sonrası bebeğin babası olduğu belirlenen H.A. ve anne P.N.D. yakalanarak gözaltına alınmış, ekiplerin çalışmalarının ardından arsada bulunan cenin Adli Tıp Kurumu morguna gönderilmişti. Yakalanan anne ve baba, "çocuk düşürme" suçundan adli makamlara sevk edildi.
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