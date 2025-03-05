Güngören’de boş arsada 6 aylık cenin bulunmuştu, anne ve baba adliyeye sevk edildi | Video
İstanbul Güngören’de boş arsada 6 aylık ceninin bulunması ile ilgili gözaltına alınan anne ve baba adliyeye sevk edildi.
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