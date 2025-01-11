Güngören’de İBB’nin yapamadığı yol 46 günde 3’üncü defa çöktü! | Video
Güngören’de ilk olarak 46 gün önce çöken yol bugün öğlen saatlerinde 3’üncü defa yine çöktü. Seyir halindeki bir otomobilin çöken yola düşme anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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