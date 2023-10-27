Günlerdir kızından haber alamayan gözü yaşlı anne: "Ne olur kızımı bulun"

Sultangazi'de iddiaya göre, sosyal medya üzerinden tanıştığı kadınla yaşamak için evinden ayrılan 19 yaşındaki kızdan günlerdir haber alınamıyor. Kızının fotoğrafına sarılıp gözyaşlarına boğulan anne Saliha Kılıç, "Ne olur kızımı bulun" diyerek yardım istedi.