Video Yaşam Gürültü yapan 2 çocuğa dayak attı, tokat yemekten kurtulamadı | Video
Gürültü yapan 2 çocuğa dayak attı, tokat yemekten kurtulamadı | Video

Gürültü yapan 2 çocuğa dayak attı, tokat yemekten kurtulamadı | Video

03.08.2025 | 12:10

Şişli’de bir kişi gürültü yapıp, küfür ettiğini iddia ettiği 2 çocuğu sokak ortasında tokat attı. Vatandaşların araya girdiği sırada, çocuklara tokat atan adama bu kez mahalle sakinlerinden biri vurdu. Çocuklara tokat atan kişi olay yerinden uzaklaştırılırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 22.00 sıralarında İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gürültü yaptığı ve küfür ettiği iddia edilen 2 çocuğa sokaktaki binalardan birinde yaşayan adam tepki gösterdi. Çocukların küfür etmeye devam etmesi üzerine aşağı inen kişi, onları önce kovaladı ardından da tokatladı. Sesleri duyan vatandaşların müdahalesi üzerine taraflar ayrıldı. Çocukları tokatlayan kişi araya giren vatandaşlarla da tartıştı.

ARAYA GİREN 1 KİŞİ ADAMA TOKAT ATTI
Bu sırada araya girenlerden 1 kişi bu kez çocuklara tokat atan adama tokat atı. 2 çocuğa bağırıp tokat atan adam ise, yaşananların ardından sokaktan uzaklaştı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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