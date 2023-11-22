Güvenlik kamerasını izledi, 6 yıllık gerçek ortaya çıktı | Video 22.11.2023 | 12:20 Mersin sanayisinde 25 yıldır el aletleri yetkili servisi olarak iş yeri işleten İrfan Kösoğlu, 6 yıllık gerçeği güvenlik kamera görüntüleri izledikten sonra gördü. Yanında çalışan elamanının 6 yıldır iş yerinden farklı tarihlerde malzemeler çaldığını gören Köseoğlu, neye uğradığını şaşırdı. Çalışanından şikayetçi olan Köseoğlu, hırsızlık yaptığı iddia ettiği elamanının gerekli cezayı almasını istedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Mersin Sanayi Sitesinde bir firmanın yetkili servisi olarak iş yeri işleten İrfan Kösoğlu, kasada eksik çıkan 100 lira için baktığı güvenlik kamera görüntülerinde hayatının şokunu yaşadı. 6 yıldır yanında çalıştığı elamanının sabah erken saatlerde gelerek birçok kez malzeme götürdüğünü gören Kösoğlu, şahıstan şikayetçi oldu. 2 milyona yakın zararı olduğunu savunan Kösoğlu, hırsızlık yaptığını iddia ettiği elamanının gerekli cezayı almasını istedi.Başından geçen olayla ilgili İHA muhabirine konuşan İrfan Kösoğlu, 1998 yılından beri el aletleri üzerine çalıştıklarını söyledi. Çalışanlarına çok güvenen biri olduğunu kaydeden Kösoğlu, "Hırsızlık yapacak olan her türlü yapar ama yapmayacak olan da ne yaparsan yap yapmaz. Yıllardır bizim burada makinelerimiz kayboluyordu. Yada makinelerin bazıları saklanıyordu. Bulamadığımızda veya müşteri vazgeçtiğinde o makineler kayboluyordu. Çok sıkıştırdığımız zaman o makineler bir şekilde geri geliyordu, nasıl geldiğini bizde bilmiyorduk. Biz bütün dükkanı arayıp bulamıyoruz ama o elaman şurdaymış, burdaymış diyerek buluyordu. Bu olay zaten 100 liradan patlak verdi. Kasada birgün 100 lira eksik çıktı. Kameralara bakmak benim hiç adetim değil çünkü insanları sanki dikizliyormuşum gibi geliyor. Ancak diğer elemanlar sıkıştırdı illa kameralara bak diye. Bende kameraya bakınca bizim eleman sabah 05.45'de dükkana gelmiş. Kasadan para aldığı zaten bariz bir şekilde görülüyor. O gün 3 sefer yapmış. Dükkandaki yen parçalardan, depodaki eski makinelerden filan arabasına 3 defa parça taşımış. Bunun üzerine bizde elemanın ailesini buraya çağırdık. Annesi elemanın eşinin hamile olduğunu, davacı olmamı istedi. Hatta davacı olmayalım diye bize 250 bin lira para teklif ettiler. Bende parayı istemedim. Daha sonra diğer elamanlar bir sürü zararın olduğunu, parayı almamı istediler. Bizde zararlarımızı karşılamak için 350 bin lira istedik. Zararımızı karşılamayınca bizde davacı olduk" diye konuştu.Davacı olacağı dönemde geriye dönük kamera kayıtlarını da incelediğini vurgulayan Kösoğlu, "Görüntüleri izleyince işin boyutu baya fazlaymış. Arkadaş hemen hemen 2-3 güne bir sürekli dükkandan bir şeyler götürmüş. Biz zararımızın karşılanmasını istiyorduk ama kabul etmediler. Zaten o parayı verselerdi de ben burada çalışan diğer elamanlara dağıtacaktım. Baktığınız zaman istediğimiz para aslında zararımızın 4'de biri belki. Çünkü şu anda baktığımızda o parçaların, makinelerin piyasa değeri 2 milyon civarında. Her gelişte 6-7 bin liralık malzeme çalmış. Neticede 6 yıldır çalışıyor. Artık iş mahkemede. Devletimize, mahkemelere güveniyorum. Şahsın gerekli cezayı almasını istiyorum" dedi.