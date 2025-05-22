Video Yaşam Hac ve umreye gitmek isteyen vatandaşları 60 milyon TL dolandıran 5 kişi yakalandı | Video
Hac ve umreye gitmek isteyen vatandaşları 60 milyon TL dolandıran 5 kişi yakalandı | Video

Hac ve umreye gitmek isteyen vatandaşları 60 milyon TL dolandıran 5 kişi yakalandı | Video

22.05.2025 | 09:36

Kayseri'de bir seyahat acentesinin hac ve umreye gitmek isteyen vatandaşları dolandırdığı ihbarı üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; ülke genelinde çok sayıda kişiyi 60 milyon TL dolandırdığı belirlenen 5 kişiyi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; Kayseri'de bir seyahat acentesi sahibi ve yetkililerinin, hac ve umreye gitmek için başvuru yaparak ücret ödeyen vatandaşların taleplerinin karşılanmadığı, ücretlerinin iade edilmediği, ülke genelinde çok sayıda vatandaşı yaklaşık 60 milyon TL dolandırıldığı bilgisini aldı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik tespit edilen adreslere polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda; acente sahipleri H.D. (52), S.D.'yi (45) Tokat'ta, acente çalışanları M.U. (62), M.R. (41), ve M.L.'yi (47) ise Kayseri'de yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 272 adet pasaport ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan acente sahibi H.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Söz konusu şahısların yakalanması amacıyla vermiş oldukları desteklerden dolayı Tokat İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ederiz. Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Esenyurt’ta çocuklar seyir halindeki arabanın içine torpil attı | Video 00:28
Esenyurt’ta çocuklar seyir halindeki arabanın içine torpil attı | Video 22.05.2025 | 12:18
Gezi yolunda facia: 27 yaşındaki genç hurdaya dönen araçta öldü | Video 01:07
Gezi yolunda facia: 27 yaşındaki genç hurdaya dönen araçta öldü | Video 22.05.2025 | 12:18
Trafikte makas atma görüntülerini sosyal medyadan paylaşan sürücüye 14 bin TL ceza | Video 00:49
Trafikte makas atma görüntülerini sosyal medyadan paylaşan sürücüye 14 bin TL ceza | Video 22.05.2025 | 12:18
Sakarya’da kahreden olay: Cüzdanı ve telefonu bulunmuştu, cansız bedenine de ulaşıldı! | Video 01:25
Sakarya'da kahreden olay: Cüzdanı ve telefonu bulunmuştu, cansız bedenine de ulaşıldı! | Video 22.05.2025 | 11:49
7. Etnospor Kültür Festivali başladı | Video 02:03
7. Etnospor Kültür Festivali başladı | Video 22.05.2025 | 11:06
Sokakta yürürken üzerine çanak anten düştü! O anlar kamerada | Video 00:38
Sokakta yürürken üzerine çanak anten düştü! O anlar kamerada | Video 22.05.2025 | 11:07
Apartman dairesine uyuşturucu serası kurmuşlar: 3 gözaltı | Video 01:03
Apartman dairesine uyuşturucu serası kurmuşlar: 3 gözaltı | Video 22.05.2025 | 09:57
Sarı-Kırmızı renkleriyle gündem olan evine Osimhen ve 5. yıldızı ekledi | Video 06:21
Sarı-Kırmızı renkleriyle gündem olan evine Osimhen ve 5. yıldızı ekledi | Video 22.05.2025 | 09:54
Hac ve umreye gitmek isteyen vatandaşları dolandıran 5 kişi yakalandı | Video 00:44
Hac ve umreye gitmek isteyen vatandaşları dolandıran 5 kişi yakalandı | Video 22.05.2025 | 09:47
Hac ve umreye gitmek isteyen vatandaşları 60 milyon TL dolandıran 5 kişi yakalandı | Video 00:44
Hac ve umreye gitmek isteyen vatandaşları 60 milyon TL dolandıran 5 kişi yakalandı | Video 22.05.2025 | 09:36
Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı: Metrobüslerde yaşanan yoğunluk böyle görüntülendi | Video 02:41
Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı: Metrobüslerde yaşanan yoğunluk böyle görüntülendi | Video 22.05.2025 | 09:36
Ağrı’da usulsüz hayvan sevk belgesi operasyonu: 9 şüpheli gözaltında | Video 01:06
Ağrı'da usulsüz hayvan sevk belgesi operasyonu: 9 şüpheli gözaltında | Video 22.05.2025 | 09:11
Kan donduran cinayette sanıktan mahkemede soğukkanlı savunma | Video 01:09
Kan donduran cinayette sanıktan mahkemede soğukkanlı savunma | Video 22.05.2025 | 09:02
Narkokapan-İstanbul 2 operasyonunda 272 torbacı gözaltına alındı | Video 00:48
"Narkokapan-İstanbul 2" operasyonunda 272 torbacı gözaltına alındı | Video 22.05.2025 | 08:47
Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci’den gelinine tepki: Oğlumun kanını kaça sattığını bilmiyorum! | Video 15:22
Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci'den gelinine tepki: "Oğlumun kanını kaça sattığını bilmiyorum!" | Video 22.05.2025 | 08:23
SON DAKİKA: Ege Denizi’nde 6 büyüklüğünde deprem! İzmir ve çevre illerden de hissedildi | Video 02:59
SON DAKİKA: Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem! İzmir ve çevre illerden de hissedildi | Video 22.05.2025 | 08:23
Washington’daki İsrail Büyükelçiliği’ne silahlı saldırı! 2 kişi öldü | Video 00:54
Washington'daki İsrail Büyükelçiliği’ne silahlı saldırı! 2 kişi öldü | Video 22.05.2025 | 08:22
Konserde bıçaklama olayına 3 tutuklama | Video 01:23
Konserde bıçaklama olayına 3 tutuklama | Video 21.05.2025 | 16:41
Öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen hakkında soruşturma | Video 01:00
Öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen hakkında soruşturma | Video 21.05.2025 | 16:15
Hastanede dehşeti! Ayrıldığı tıbbi sekreter eşini pompalı tüfekle öldürdü | Video 01:08
Hastanede dehşeti! Ayrıldığı tıbbi sekreter eşini pompalı tüfekle öldürdü | Video 21.05.2025 | 16:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY