Hac ve umreye gitmek isteyen vatandaşları dolandıran 5 kişi yakalandı | Video
Kayseri'de bir seyahat acentesinin hac ve umreye gitmek isteyen vatandaşları dolandırdığı ihbarı üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; ülke genelinde çok sayıda kişiyi 60 milyon TL dolandırdığı belirlenen 5 kişiyi düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Söz konusu şahısların yakalanması amacıyla vermiş oldukları desteklerden dolayı Tokat İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ederiz. Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.
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