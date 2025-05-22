Video Yaşam Hac ve umreye gitmek isteyen vatandaşları dolandıran 5 kişi yakalandı | Video
Hac ve umreye gitmek isteyen vatandaşları dolandıran 5 kişi yakalandı | Video

Hac ve umreye gitmek isteyen vatandaşları dolandıran 5 kişi yakalandı | Video

22.05.2025 | 09:47

Kayseri'de bir seyahat acentesinin hac ve umreye gitmek isteyen vatandaşları dolandırdığı ihbarı üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; ülke genelinde çok sayıda kişiyi 60 milyon TL dolandırdığı belirlenen 5 kişiyi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

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Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; Kayseri'de bir seyahat acentesi sahibi ve yetkililerinin, hac ve umreye gitmek için başvuru yaparak ücret ödeyen vatandaşların taleplerinin karşılanmadığı, ücretlerinin iade edilmediği, ülke genelinde çok sayıda vatandaşı yaklaşık 60 milyon TL dolandırıldığı bilgisini aldı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik tespit edilen adreslere polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda; acente sahipleri H.D. (52), S.D.'yi (45) Tokat'ta, acente çalışanları M.U. (62), M.R. (41), ve M.L.'yi (47) ise Kayseri'de yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 272 adet pasaport ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan acente sahibi H.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Söz konusu şahısların yakalanması amacıyla vermiş oldukları desteklerden dolayı Tokat İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ederiz. Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.
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