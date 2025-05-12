Hafif ticari araca çarpan 25 ton tavuk yemi yüklü tır D-650'yi kapattı | Video
Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan Sakarya-Bilecik D-650 kara yolunun Geyve ilçesi geçişinde hafif ticari araca çarptıktan sonra kontrolden çıkan As Piliç'e ait 25 ton tavuk yemi yüklü tır, yan yatarak Bilecik istikametini ulaşıma kapattı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yol ve kaza yeri havadan görüntülendi.
Öte yandan, tırın tavuk yemlerini Pamukova ilçesindeki bir çiftliğe götürmeye çalıştığı esnada kazaya karıştığı öğrenildi.
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