Hafta sonu hava nasıl olacak? Kar yağışı hangi bölgelerde etkili olacak? Meteoroloji uyardı! | Video

Hafta sonu hava nasıl olacak? Yağışlar hangi bölgelerde etkili olacak? Kar yağışı hangi bölgede olacak? A Haber muhabiri Merve Pekmez detayları aktardı. Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte il il hava durumu...