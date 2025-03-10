Hakkari’de başlayan seçim husumeti Kağıthane'de silahlı saldırıya dönüştü | Video 10.03.2025 | 09:47 Hakkari’de 2024 yılı Eylül ayında köyde yapılan muhtarlık seçiminde kazanan tarafın yakını, seçimi kaybeden ailenin üyeleriyle Kağıthane’de caddede karşılaştı. Husumetli taraflar arasında çıkan kavgada seçimi kazanan muhtarın yakını karşı tarafa silahla ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kurşunların kuyumcuya isabet ettiği anlarda panik yaşandı. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan saldırgan tutuklanırken, silahlı saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 28 Ekim 2024'te saat 21.15 sıralarında Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre geçen yıl Eylül ayında Hakkari'de Beşpınar Mahallesi, Karlı köyünden ayrıldı. Ardından da mahallede muhtarlık seçimi yapıldı.Seçimde Bülent D. oyçokluğuyla muhtar seçilirken, diğer aday ise kaybetti. İddiaya göre seçimden sonra adayların aileleri arasında husumet başladı.

MUHTARLIK SEÇİMİ SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tarafların aile yakınları Kağıthane'de bir caddede karşı karşıya geldi. Aralarında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada silahını çeken Mevlana D. (36), karşı taraftaki Jiyat E. (23), Sedat D. (30) ve Jivar E.'ye (25) ateş açtı. Ortalığın bir anda karıştığı olayda silahtan çıkan kurşunlar, Sedat A.'nın (32) o sırada içeride olduğu kuyumcuya isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırgan Mevlana D. karşı tarafı bir süre silahla kovaladı. Yaşanan olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.Çalışmalar sonucunda tespit edilen saldırgan Mevlana D., polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan saldırganın poliste çeşitli suçlardan 20 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan Mevlana D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Mala zarar verme' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.