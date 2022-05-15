Hal çalışanının tazyikli su akan hortumla imtihanı kamerada | Video

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Antalya’da bir hal çalışanı etrafı sulamak isterken hortumdan aniden gelen su ile kontrolünü kaybederek önce etrafında döndü ardından yere düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler izleyenleri güldürürken yere düşen çalışanın hortumun sert darbesinden son anda kurtulması olabilecek bir kazanın önüne geçti.