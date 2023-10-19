Halatla çekilerek yıkılan 9 katlı bina böyle yerle bir oldu | Video 19.10.2023 | 09:26 Hatay’ın Antakya ilçesinde halatla çekilerek yıkılan 9 katlı binanın yerle bir olma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Enkazın büyük bir bölümünün kaldırıldığı Antakya'da binalar; dinamit ve iş makinasıyla yıkılıyor. İlçe merkezi 75. yıl bulvarı üzerinde bulunan 9 katlı bir binada iş makinasıyla, halat bağlanarak yıkıldı. Kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir sorun yaşamadı. Yıkım anıysa cep telefonu kamerasına yansıdı.