Halk otobüsüyle işçi servisi çarpıştı: Otobüsteki yolcular böyle savruldu | Video
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde halk otobüsünün çarptığı işçi servisi devrildi. Kazada 9'u işçi 11 kişi yaralandı. Kaza anı anbean araç içi kamerasına yansıdı.
Kaza anı anbean araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde halk otobüsünün işçi servisine çarptığı, otobüste bulunan yolcuların araçta savrulduğu yer aldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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