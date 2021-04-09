Video Yaşam Hastalığına tedavi ararken sosyal medya fenomeni oldu

Hastalığına tedavi ararken sosyal medya fenomeni oldu

Hastalığına tedavi ararken sosyal medya fenomeni oldu
09.04.2021 | 12:13

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hastalığına tedavi ararken sosyal medya fenomeni oldu 02:24
Hastalığına tedavi ararken sosyal medya fenomeni oldu 09.04.2021 | 12:13
Tiktok fenomeni Dilan Koç'un yardım çığlığı olay yarattı | Video 00:42
Tiktok fenomeni Dilan Koç'un yardım çığlığı olay yarattı | Video 09.04.2021 | 11:50
Mesafesiz-maskesiz eğlendiler! Böyle yakalanıp 142 bin lira ceza yediler | Video 00:23
Mesafesiz-maskesiz eğlendiler! Böyle yakalanıp 142 bin lira ceza yediler | Video 09.04.2021 | 11:30
AVM’deki kafede eğlence düzenlediler! 18 kişiye 56 bin liralık mesafesizlik cezası 00:06
AVM’deki kafede eğlence düzenlediler! 18 kişiye 56 bin liralık mesafesizlik cezası 09.04.2021 | 11:30
İstanbul’da dehşet anları: Evinde uyuyan çocuklu aile ölümden döndü | Video 04:03
İstanbul’da dehşet anları: Evinde uyuyan çocuklu aile ölümden döndü | Video 09.04.2021 | 11:16
Yola çıkan bir grup at trafiği birbirine kattı | Video 02:15
Yola çıkan bir grup at trafiği birbirine kattı | Video 09.04.2021 | 11:16
Kuyumcuya ikinci kez sahte altın bozdurmaya gelen şüpheli yakayı böyle ele verdi | Video 01:12
Kuyumcuya ikinci kez sahte altın bozdurmaya gelen şüpheli yakayı böyle ele verdi | Video 09.04.2021 | 11:16
SON DAKİKA: Elazığ'da 19 yaşındaki Bahar'ın sevgilisi tarafından öldürüldüğü dehşet barakası kamerada 00:52
SON DAKİKA: Elazığ'da 19 yaşındaki Bahar'ın sevgilisi tarafından öldürüldüğü dehşet barakası kamerada 09.04.2021 | 10:02
Fabrika inşaatında sondaj yapılan alandan alevler yükseldi | Video 01:38
Fabrika inşaatında sondaj yapılan alandan alevler yükseldi | Video 09.04.2021 | 10:47
Eskişehir'deki Tokkal Ailesi katliamında flaş gelişme! Katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa'dan şaşırtan sözler... 03:46
Eskişehir'deki Tokkal Ailesi katliamında flaş gelişme! Katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa'dan şaşırtan sözler... 09.04.2021 | 10:02
Müge Anlı canlı yayın izle! 9 Nisan 2021 Cuma atv izle! Türk televizyonlarında ilk! Polis ekipleri Müge Anlı canlı yayınına böyle girdi... 10:15
Müge Anlı canlı yayın izle! 9 Nisan 2021 Cuma atv izle! Türk televizyonlarında ilk! Polis ekipleri Müge Anlı canlı yayınına böyle girdi... 09.04.2021 | 10:18
Öldü diye defnettikleri babalarını hastanede görünce şok oldular | Video 04:56
Öldü diye defnettikleri babalarını hastanede görünce şok oldular | Video 09.04.2021 | 10:16
529 bin Avro'luk vurgunda şok detaylar: Ele geçirilen 3 saatin değeri bile 1,5 milyon | Video 01:27
529 bin Avro'luk vurgunda şok detaylar: Ele geçirilen 3 saatin değeri bile 1,5 milyon | Video 09.04.2021 | 10:16
Ümraniye’deki 35 bin liralık motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 00:28
Ümraniye’deki 35 bin liralık motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 09.04.2021 | 09:51
Kısıtlamanın bitimine dakikalar kala “dur” ihtarına uymayan sürücü kaçarken dereye uçtu | Video 04:02
Kısıtlamanın bitimine dakikalar kala “dur” ihtarına uymayan sürücü kaçarken dereye uçtu | Video 09.04.2021 | 09:20
İstanbul'da Sedat Peker'e yönelik operasyonda gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi 01:53
İstanbul'da Sedat Peker'e yönelik operasyonda gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi 09.04.2021 | 09:39
İzmir'de film gibi soygun: 3 saniyen var | Video 01:02
İzmir'de film gibi soygun: "3 saniyen var" | Video 09.04.2021 | 09:38
Tablet satıp telefon çaldılar | Video 00:12
Tablet satıp telefon çaldılar | Video 09.04.2021 | 09:28
Tokat'da iş merkezinin çatısında yangın çıktı; meraklı kalabalık tedbirleri hiçe saydı 02:44
Tokat'da iş merkezinin çatısında yangın çıktı; meraklı kalabalık tedbirleri hiçe saydı 09.04.2021 | 08:34
Son dakika! Sedat Peker ve suç örgütüne 7 ilde eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı | Video 03:36
Son dakika! Sedat Peker ve suç örgütüne 7 ilde eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı | Video 09.04.2021 | 08:47

Japonya’da 4 yıl önce yoğun iş temposu yüzünden panik atak hastası olan Yasin Pehlivan, tedavisi için sosyal medyada komik videolar çekmeye başladı. Videolar büyük ilgi görünce Pehlivan sosyal medya fenomeni oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yoğun iş yükü ve stres nedeniyle Japonya'da 4 yıl önce Yasin Pehlivan panik atak hastası oldu. Tedavi için gittiği Japon doktor ise ona sevdiği bir işle uğraşmasını tavsiye etti. Pehlivan, hastalığı yüzünden evden çıkamadığı için sosyal medyada gezinmeye başladı. Bu sırada insanların tek başlarına komik videolar çektiğini gören Pehlivan, hastalığına iyi geleceğini düşünerek bu işle uğraşmaya başladı. Sosyal medyaya yüklediği videolar beğenilince fenomen olan genç, videolarında etkileşim olduğundan beri panik atak geçirmediğini ifade etti.

"Bu işe hastalığımın tedavisi için başladım"
4 yıl önce Japonya'da yaşadıklarını anlatan sosyal medya fenomeni Yasin Pehlivan, "Japonya'da yaşadığım dönemler yoğun iş temposu yüzünden panik atak hastalığına yakalandım. Dışarı çıkamıyordum ve topluma karışamıyordum. Tedavi için gittiğim doktor bana bir şeyler ile uğraşmam gerektiğini söyledi. Sosyal medyada insanların tek başına videolar yaptığını gördüm. Sesimi değiştirerek farklı karakterler üreterek komik videolar yapmaya başladım. İlk başta ünlü olma hayalim yoktu. Bu işe hastalığımın tedavisi için başladım. Hobi olsun diye bende bu işe başladım. Şimdi sosyal medya platformlarında aylık 50 milyon izlenmem var. 328 bin üzerinde takipçim var. Tamamen hastalığı atlatmak için yaptığım bir şey bütün hayatımı değiştirdi. Videolarımda etkileşim almaya başladığımdan beri dışarı çıkabilmeye de başladım" diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA