Hastane bahçesi bir anda ringe döndü | Video 25.04.2024 | 10:48 Bursa’da hastane bahçesinde tartışan iki aile, bahçeyi ringe çevirdi. O anlar anbean kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Bursa Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastane bahçesinde duran iki aile arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma, bir süre sonra kavgaya döndü. Bahçeyi boks ringi gibi kullanan iki ailenin kavgası kameraya saniye saniye yansıdı.