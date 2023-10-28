Hastane sınıfında eğitim gören çocukların 29 Ekim coşkusu | Video 28.10.2023 | 09:46 Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde hastalıkları nedeniyle uzun süredir tedavi görürken bir yandan hastane sınıflarında eğitimlerine devam eden çocukların hazırladığı 29 Ekim programı büyük beğeni topladı. Aralarında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin de bulunduğu 81 il ve 16 şehir hastanesiyle eş zamanlı olarak açılan “100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla” temalı fotoğraf sergisi de ziyaretçilerden ilgi gördü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle uzun süredir hastanede yatan çocuk hastalar için Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla program düzenlendi. Hem tedavileri süren hem derslerine hasta sınıflarında devam eden çocuklar, öğretmenlerinin yardımıyla hazırladıkları etkinliklerle Cumhuriyet coşkusunu yaşadı. Hastanedeki etkinliğe Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Can Hatemi, hastane çalışanları ile hastanede tedavi gören çocuklar ve aileleri katıldı. Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlarken, öğrencilerin şiir ve hep bir ağızdan söyledikleri marşlarla devam etti. Tedavisi devam eden aralarında depremzede çocukların da yer aldığı etkinlik, katılımcılardan büyük alkış aldı. Programda çocuklara çeşitli hediyeler de takdim edildi.Öte yandan Sağlık Bakanlığı tarafından Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla 81 il ve 16 şehir hastanesinde eş zamanlı gerçekleştirilen "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" temalı fotoğraf sergisi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde de açıldı. Sergide köy köy gezip tedavi yapan doktorları, fedakarca çalışan hemşireleri ve canla başla görev yapan sağlık çalışanlarının imkansızlıklar içerisindeki mücadelelerinin yanı sıra günümüzde sağlık çalışanlarının son teknolojiyle hizmetlerini sunmalarına dair çok sayıda fotoğraf karesi yer alıyor. Vatandaşlar ve sağlık çalışanlarının ilgisini toplayan sergi, 27 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Ana Fuaye alanında ziyarete açık olacak.Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutlayan ve "Başarılarla dolu nice yüzyıllara" diyen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi Başhekimi ve Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Can Hatemi, "100'üncü yıl gerçekten çok çok önemli, hepimiz için çok çok kıymetli, maalesef hastanede olmak tedavilerini devam ettirmek zorunda kalan çocukların bu törenlerden, bu etkinliklerden mahrum kalmasını istemedik. Hastanemiz dersliklerinde derslerine devam eden öğrenciler aynı zamanda 29 Ekim 2023 100'üncü yıl kutlamalarını hastanemizde yaşadı. Bizler için de çocuklar için de çok çok mutlu bir gündü. Hastanedeki yatış süreleri boyunca hastane dersliklerinde aldıkları eğitimlerle çocuklar hem derslerinden geri kalmıyorlar hem de bu tip etkinlikleri hastanede yaşıyorlar. Öğretmenleriyle müzik aktiviteleri, diğer tüm aktiviteleri gerçekleştiriyorlar. 29 Ekim 2023 için de bize küçük sürpriz bir gösteri hazırlamışlar, küçük diyorum ama bu salonu herhalde ilk defa bu kadar kalabalık görüyorum. Diğer servislerdeki bütün hastalarımız, velilerimiz sağ olsunlar, bize katıldılar, çok eğlenceli ve gururlu bir gün yaşadık. Hastanelerin sağlık hizmetlerinin nasıl bir gelişim gösterdiğini bize kanıtlayan bir sergi bizimle paylaştılar. Biz de onu hastanemizin fuayesinde herkesle paylaştık. Türk sağlık sistemi gurur verici bir gelişim gösterdi, cumhuriyetin bu yüzyılında bundan da çok çok mutluyuz. Yurt dışında gittiğimiz kongrelerde oradan meslektaşlarımızın bize teveccühü hem tedavi hizmetlerinde karşılaştırdığımız zaman diğer ülkelere göre olan konumumuz tüm bu sağlık hizmet gücümüzü yurt dışının da hizmetine sunabiliyor olmamız bunların hepsi çok çok gurur verici. Ne kadar ilerlediğimizin bir kanıtı" dedi.Etkinlikte yer alan ve hastanede tedavisi devam eden depremzede çocuklardan Serhat Varlu, "Cumhuriyetin 100'üncü yılını kutluyoruz, çok güzeldi, söyledik, oynadık. Depremden, göçük altından kurtuldum, buraya geldim, fizik tedavi görüyorum. Ben Cumhuriyet'in şiirini okudum, çok güzeldi" ifadelerini kullandı.Etkinliklerin çok anlamlı olduğunu ifade eden depremzede çocuklardan 15 yaşındaki Umut Efe Başer, "Kahramanmaraş'tan geldim, 19 saat göçük altında kaldım, fizik tedavi görüyorum. Benim için ayağa kalkamaz diyorlardı, şu anda ayaktayım inşallah desteksiz de yürüyeceğim. Evimiz yıkıldı, kaybımız yok ama giden bizden gitti. Bizi çok mutlu ettiler, sağ olsunlar çok iyi, eğlenceli, güzeldi" şeklinde konuştu.