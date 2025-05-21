Video Yaşam Hastanede dehşeti! Ayrıldığı tıbbi sekreter eşini pompalı tüfekle öldürdü | Video
Hastanede dehşeti! Ayrıldığı tıbbi sekreter eşini pompalı tüfekle öldürdü | Video

Hastanede dehşeti! Ayrıldığı tıbbi sekreter eşini pompalı tüfekle öldürdü | Video

21.05.2025 | 16:14

Kahramanmaraş'ta özel bir hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan kadın, ayrıldığı eşi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

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Alınan bilgiye göre, merkez Onikişubat ilçesi Yamaçtepe Mahallesi Doktor Mustafa Bey Caddesi'nde bulanan özel bir hastanenin içinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hastanede tıbbi sekreter olarak görev yapan 42 yaşındaki Eser Karaca'nın yanına gelen ayrıldığı eşi A.A., pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların hedefi olan Karaca'ya ilk müdahaleyi hastanedeki mesai arkadaşları yaptı ancak kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Şüpheli eski eş ise silahı olay yerine atarak kaçtı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri ekipleri inceleme yaparken, bölgede çalışma yapan polis, şüpheli A.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

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