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Hastaneye kaldırılan kadından çok önemli elektronik sigara uyarısı!

Hastaneye kaldırılan kadından çok önemli elektronik sigara uyarısı!

15.05.2025 | 07:52

Elektronik sigara (vape) kullanımı yüzünden ciğerlerinde sıvı birikmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan kadından uyarı: Sakın vape (elektronik sigara) içmeyin. Ciğerlerimde sıvı birikmesi olmuş. Hepsini çöpe atın.

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